Безработицата в Австрия мина 8 процента

снимка: Lukas Riebling

Безработните в Австрия продължават да се увеличават в края на 2025 година, като според прессъобщение на Министерството на труда безработицата през декември е била 8,4 процента.

Броят на търсещите работа е бил с 10 000 повече в сравнение със същия период през 2024 година. В съобщението се посочва, че темпът на нарастване се забавя, допълва БТА.

За 2026 година се очертава леко облекчение, посочва министерството, позовавайки се на актуалната прогноза на Института за икономически изследвания, според която броят на безработните ще намалее с около 4000 души.

