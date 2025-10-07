Безценно българско съкровище от 1351 година е дарено на държавен архив - Варна

Кадър Гугъл мапс

Варненец дари уникален пергамент от 1351 г. – вижте отблизо националното съкровище, предаде Нова Варна

Варна се превърна в център на историческо събитие с национално значение. Държавен архив – Варна официално обяви получаването на уникално дарение, което променя историята на архивното дело у нас. Става дума за пергамент (палимпсест), датиран от далечната 1351 година, който вече е официално най-старият документ, съхраняван в държавните архиви на България.

Исторически жест с поглед към бъдещето

Безценният артефакт е дарен от г-н Тони Хаджиев, който предоставя семейната реликва в полза на обществото. Дарението е направено още през месец август и е прието лично от председателя на Държавна агенция „Архиви“ – доц. д-р Михаил Груев, което подчертава изключителната му важност. По изричното настояване на дарителя, пергаментът вече е официално регистриран и ще се съхранява в Държавен архив – Варна към фонд 811К – „Родов фонд Кастан – Дюрони“.

Вижте уникалния пергамент отблизо

За всички граждани и гости на Варна, които проявяват професионален или личен интерес към българската история, е осигурена изключителна възможност. Уникалният пергамент от 1351 г. ще бъде изложен за публика в изложбената зала на Държавен архив – Варна.

Всеки желаещ ще може да види най-стария документ в България при следните условия:

Това дарение не е просто попълнение на архивния фонд, а събитие, което обогатява културно-историческото наследство на Варна и цяла България, предоставяйки на бъдещите поколения безценен досег с миналото.

