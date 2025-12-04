Безумие в етажната собственост: Живущите сами в апартамент в блока плащат повече

Пекселс

В Закона за етажната собственост чл. 51 алинеи от 1 до 8 дават права и се вменяват задължения. В същия член е добавена ал. 9 където с точки 2 и 3 се отменя всички тези права и задължения, пише наш читател .

Той определи като Правно безумие в Закона за етажната собственост в поправката му от м. 09. 2023 година.

"Заплащането за управление и подръжка на етажната собственост / режийните разходи /може да е на основание общи части съгласно ал 9 т. 2 и 3.

Две тричленни семейства с еднакъв относителен дял етажна собственост без значение, че в предходните алинеи семейство с дете под 6 г. е освободено от такса за детето, то заплаща същата такса като семейство с дете над 6 г.

По силата на същия чл. 9 не се заплаща за домашни любимци / с или без домашен любимец все тая /.

Също така двама обитатели на едностаен апартамент с относителен дял 0,9 процента на база 1000 лв. необходима месечна сума за подръжка и управление / заплащат 9 лв. по 4,5 лв. на обитател, докато сам живеещ в тристаен апартамент с относителен дял 2,5 процента заплаща месечна такса 25 лв. На годишна база единият плаща 54 лв., а другия заплаща 300 лв. въпреки, че и двамата ползват една и съща услуга.

Защо ако някой е останал сам, българските депутати си позволяват да го наказват?

Защо хората ползват асансьор, а таксата е върху имота. Вероятно само български депутат е виждал обща част да се вози в асансьор.

С това допълнение с ал. 9 т. 2 и 3 се нарушава чл. 6 от Конституцията на Република България като създава условие за дискриминация на имуществена основа.", смятай той.

От 31.12.2024 г. влизат в сила измененията на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), които се отнасят за вписването на управителните съвети (управителите) в Единния централизиран регистър на етажната собственост, поддържан от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Съгласно разпоредбите на чл. 47е от ЗУЕС, управителните съвети (управителите) е необходимо да се впишат в Единния централизиран регистър на етажната собственост, чрез съответната община по местонахождение на сградата. Във връзка с това председателите на управителни съвети (управители) на сгради или входове в режим на етажна собственост подават уведомление в общинската администрация. Уведомлението съдържа имената, електронните адреси, адрес и телефон на членовете на управителния съвет (управителя) или на професионалния управител-търговец, членове на контролния съвет (контрольора) и на касиера, размерът на определените ежемесечни вноски за фонд „Ремонт и обновяване“, броят на самостоятелни обекти в сградата и идентификатор на сградата. Към уведомлението се представя копие на протокола от проведеното общо събрание на етажната собственост.

В сгради в режим на етажна собственост, в които няма избрани управителни съвети (управители) и/или не е определен размер на ежемесечната вноска за фонд „Ремонт и обновяване“, е необходимо да се свика и проведе общо събрание за определянето им, след което информацията да се представи в общинска администрация.

