Безвизов режим за пътуване между Саудитска Арабия и Русия влиза в сила от днес

Споразумението за взаимно премахване на визите между Саудитска Арабия и Русия влезе в сила днес. Документът отразява надграждането в отношенията между двете страни и общия им стремеж към развитие на туризма и културния обмен, предаде Саудитската агенция по печата (СПА), цитирана от БТА.

Споразумението обхваща всички видове паспорти, включително дипломатически, специални и обикновени, което прави Русия първата държава, с която Кралството е сключило споразумение за взаимно освобождаване от визи за притежателите на обикновени паспорти.

То позволява на гражданите на двете страни да пътуват без визи с цел туризъм, бизнес и посещения при семейство и приятели, с право на престой до 90 дни за еднократно посещение или за няколко периода в рамките на една календарна година. Освобождаването не се прилага за работа, обучение, пребиваване или хадж, които остават предмет на действащите визови изисквания.

Влизането в сила на споразумението съвпада със 100-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между Саудитска Арабия и Русия, отбелязвайки важен етап от двустранните отношения, който се очаква допълнително да стимулира взаимните посещения и да засили сътрудничеството в туристическия, икономическия и културния сектор.

