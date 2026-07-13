Би Би Си: Британка избира България заради по-достъпното здравеопазване

Снимка: Пиксабей

Все повече британци са недоволни от работата на Националната здравна служба (NHS), а за някои това дори се превръща в причина да напуснат страната. Сред тях е Анджи от английските Мидландс, която се готви да се премести в България. Освен спокойствието и природата, тя посочва като основен мотив по-бързия достъп до медицинска помощ, съобщава Би Би Си.

„Плаща се малка такса за преглед, но лекар се намира бързо“, казва тя. По думите ѝ британската здравна система не успява да осигури адекватна грижа за хората с хронични заболявания. „След като получиш диагноза, оставаш сам да се справяш. Наложи ми се да похарча много пари за частно лечение, защото в NHS не постигнах никакво подобрение“, допълва тя.

Макар българската здравна система да съчетава държавно и частно финансиране и да не е сред най-добре оценяваните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), според Анджи тя реагира по-бързо на нуждите на пациентите, посочва БГНЕС.

Историята ѝ идва на фона на тревожни данни за здравето на британците. Делът на хората в трудоспособна възраст с поне едно хронично заболяване продължава да расте, а очакваната продължителност на живота в добро здраве намалява. По данни на британската Национална статистическа служба през периода 2022-2024 г. тя е спаднала до 60,7 години за мъжете и 60,9 години за жените - най-ниските стойности от началото на изследването през 2011 г.

Анализатори спорят за причините. Едни обвиняват модела на NHS и недостатъчната ефективност на системата, други посочват дългогодишното недофинансиране, социалните неравенства, бедността и влошеното психично здраве на населението.

Експерти подчертават, че страни с различни модели на здравеопазване могат да постигат добри резултати, ако инвестират достатъчно в профилактика, първичната медицинска помощ и навременния достъп до лечение.

Въпреки критиките Анджи не отрича значението на британската здравна служба.

„Имаме огромен късмет, че разполагаме с NHS. Проблемът е, че става все по-трудно хората да получат навременна медицинска помощ“, казва тя.

Редактор "Екип на Петел",

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