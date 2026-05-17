Би Би Си: Химнът Бангаранга на Дара предизвика камшичен удар

Стопкадър бТВ

Световна медия отдаде дължимото на Дара след триумфа.

Българската поп звезда Дара спечели конкурса за песен „Евровизия“ със зареждащия си денс химн Bangaranga. Изпълнението ѝ предизвиква камшичен удар с хореография, базирана на древната българска традиция Кукери, в която маскирани изпълнители гонят зли духове, пише Би Би Си.

27-годишната състезателка победи убедително както с гласовете на публиката, така и на журито. На второ място остана Израел, а на трето – Румъния.

„Дара е голяма поп звезда в родината си. Нейните песни и видеоклипове са натрупали над 80 милиона слушания и гледания. Тя е и треньор в националната версия на телевизионното шоу за таланти The Voice („Гласът на България“ по bTV)“, отбелязва британската медия.

За непосветените, Bangaranga изглежда като вплетена в калъпа на безсмислени песни от „Евровизия“ като Diggi-Lou, Digg-Lay, но заглавието всъщност означава „шум“ на ямайски диалект. Текстът на песента е посветен на ангажимента на Дара да преодолее тревожността и синдрома на дефицит на вниманието, каквато диагноза ѝ беше поставена миналата година, пише още Би Би Си.

„Bangaranga е нещо, което всеки носи в себе си. Това е моментът, в който избираш да водиш с любов, а не със страх“, казва самата DARA.

Преди големия финал българската изпълнителка получи и награда за най-добро артистично изпълнение.

След като вдигна трофея с кристалния микрофон, DARA каза: „Искам да благодаря на всички, които усетиха Bangaranga и се почувстваха свързани със силата.“

Конкурсът „Евровизия“ догодина ще се проведе в българската столица София, съобщи директорът на БНТ Милена Милотинова, пише btvnovinite.bg.

Източник: https://btvnovinite.bg/lifestyle/liubopitno/bi-bi-si-dens-himnat-bangaranga-na-dara-predizvika-kamshichen-udar-snimki-i-video.html?campaignsrc=clipboard

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!