Би Би Си: Ким Чен Ун е изпратил хиляди корейци да работят в Русия, след това отиват на фронта

Кадър БТВ

Хиляди севернокорейци са изпратени да работят в тежки условия в Русия заради огромния недостиг на работна ръка, изострен от продължаващата руска инвазия в Украйна, пише Би Би Си.

Москва многократно се е обръщала към Пхенян за помощ в войната, като е използвала неговите ракети, артилерийски снаряди и войници. Сега обаче, когато много от руските мъже са убити, ангажирани в боевете или са избягали от страната, Москва все повече разчита на севернокорейски работници, разкриват южнокорейски разузнавателни служители пред британската агенция.

Би Би Си интервюира шестима севернокорейски работници, избягали от Русия от началото на войната, както и правителствени служители, изследователи и хора, помагащи за спасяването на работниците. Те разказват как мъжете са подложени на кошмарни условия на труд.

Един от работниците разказва как при кацането си в Източна Русия бил придружен от летището до строителната площадка от севернокорейски агент по сигурността, който му заповядал "да не говори с никого и да не гледа нищо".

"Външният свят е наш враг", казал му агентът. Мъжът бил накаран веднага да работи по строежа на високи жилищни блокове за повече от 18 часа на ден.

Всички интервюирани севернокорейци описват едно и също нещо - ставали в 6 сутринта и били принуждавани да строят високи жилищни блокове до 2 сутринта на следващия ден. Почивните им дни в годината - само два.

Друг мъж разказва как не можел да разтвори ръцете си сутрин - така се вкочанявали от работата му предишния ден. "Някои хора напускаха постовете си, за да спят през деня, или заспиваха на крака, но надзирателите ги намираха и ги биеха. Беше сякаш умираме“, разказва друг работник.

Работниците са изложени на много опасни ситуации. Нощем светлините се изключват и те работят на тъмно, с малко предпазно оборудване.

Бегълците разказат пред Би Би Си, че работниците са затворени на строителните обекти ден и нощ, като биват наблюдавани от агенти на службите за сигурност на Северна Корея. Спят в мръсни, препълнени с хора контейнери, пълни с буболечки, или на пода на незавършени жилищни блокове, с платнища, простряни над вратите, за да се предпазят от студа.

Дори при случай на паднал от 4 м. височина работник севернокорейските служби не го пуснали да отиде в болница.

"Русия в момента страда от сериозен недостиг на работна ръка и севернокорейците са идеалното решение. Те са евтини, работливи и не създават проблеми“, коментира Андрей Ланков, професор в университета „Кукмин“ в Сеул и експерт по отношенията между Северна Корея и Русия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!