Би Би Си се извини на Тръмп

снимка: Пиксабей

Би Би Си се извини на президента на САЩ Доналд Тръмп за епизод на "Панорама", в който части от негова реч бяха съединени, но отхвърли исканията му за обезщетение.

Корпорацията заяви, че монтажът е създал "погрешното впечатление, че президентът Тръмп е отправил директен призив за насилствени действия" и обяви, че няма да излъчва предаването отново.

Адвокатите на Тръмп заплашиха да съдят Би Би Си за един милиард долара, освен ако медията не публикува опровержение, не се извини и не го обезщети.

Последиците от скандала доведоха до оставките на генералния директор Тим Дейви и ръководителя на новините Дебора Търнес, припомня БНР.

Извинението идва, след като втори подобно редактиран клип, излъчен в "Нюзнайт" през 2022 г., беше разкрит от "Дейли телеграф."

Адвокати на Би Би Си са писали до правния екип на ръмп в отговор на писмо, получено в неделя, заяви говорител на медията. Председателят й Самир Шах е изпратил отделно лично писмо до Белия дом, в което ясно заявява, че той и корпорацията се извиняват за монтажа на речта на президента от 6 януари 2021 г. Говорителят допълни, че "въпреки че Би Би Си искрено съжалява за начина, по който е бил редактиран видеоклипът, медията категорично не е съгласна, че има основание за иск за клевета."

