Библейски потоп, десетки българи са блокирани

40 българи са блокирани на в Шри Ланка зареди наводненията в островната държава.

Българите са добре, няма загинали и пострадали, но заради влошената ситуация там имат проблем с телефоните си и нямат обхват, съобщава bTV.

От Министерството на външните работи обявиха, че знаят за случая и са в контакт с туристическата агенция на нашите сънародници.

МВнР е в постоянен контакт и с почетния ни консул, който отговаря за Шри Ланка – Андре Милес Еристус Фернандо.

Шри Ланка започна да се бори с тежките метеорологични условия миналата седмица, а ситуацията се влоши вчера с проливни дъждове, които наводниха домове, ниви и пътища като предизвикаха и свлачища в цялата страна.

От петък са затворени държавни учреждения и училища, след като броят на жертвите от наводненията и свлачищата в страната достигна 56. Наводнени са над 600 къщи.

Властите спряха пътническите влакове и затвориха пътищата в много части на страната, след като камъни, кал и дървета паднаха върху пътищата и железопътните линии.

Военновъздушните сили организираха вчера спасителна операция с хеликоптер за трима души, блокирани на покрива на къща, заобиколена от вода. Военноморските сили и полицията са използвали лодки за транспортиране на жителите от наводнените райони.

Местните медии показаха и кола, отнесена от наводненията близо до източния град Ампара. Тримата пътници са загинали.

