Биг Брадър се завръща през септември на малкия екран

След големия си успех миналата есен Биг Брадър ще превземе ефира още по-цветно и интригуващо на 21 септември от 20:00 часа по Нова тв. Водещите Башар Рахал и Александра Богданска ще посрещнат 15 нови съквартиранти в най-коментираната къща в България.

Новите участници в Биг Бразър ще се впуснат в поредица от мисии, които ще разкрият истинските им цветове. Зрителите отново ще могат да подкрепят своите любими съквартиранти, като гласуват за тях напълно безплатно.

“Голямата сестра”, официалният подкаст на шоуто, се завръща с втори сезон тази есен. Водещата Елена Сергова ще посрещне всички отпаднали участници в студиото на дигиталната поредица, където ще им зададе въпросите, които най-много вълнуват зрителите.



За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!