Биков: Ако бюджетът бъде приет в този си вид, прогресът ще е сходен с този от времето на Жан Виденов

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Бюджетът на кабинета "Желязков" за 2026 година предвиждаше 3 процента дефицит и тогавашният президент Радев призова за оттеглянето му и оставка на правителството. Това се случи. Днес Радев предлага бюджет за 2026 година с 5,7 процента дефицит. Това пише в публикация във "Фейсбук" Тома Биков от ГЕРБ.

"Това е знак за тотална липса на реформи, каквито настоящото пълно мнозинство на "Прогресивна България" е задължено да направи от българските избиратели", допълва той.

"Ако бюджетът бъде приет в този си вид, то прогресът на България ще е сходен с прогреса от средата на 90-те години на миналия век, когато БСП и Жан Виденов управляваха с пълно мнозинство", пише Биков, цитиран от novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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