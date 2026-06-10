Бил Гейтс каза, че срещата му с Епстийн е била "сериозна грешка в преценката"

Снимка уикипедия, Bogdan Hoyaux / European Union

Бил Гейтс заяви днес, че е допуснал "сериозна грешка в преценката", като изобщо се е срещнал с Джефри Епстийн. Съоснователят на "Майкрософт" каза това, отговаряйки на въпроси на закрито изслушване в Комисията за надзор и правителствена реформа в Камарата на представителите за връзките си с вече покойния бивш финансист, осъден за сексуални престъпления, предаде Асошиейтед прес.

В изявление Гейтс казва, че "на първо място въобще не е трябвало да се среща с Епстийн", но подчерта, че "никога не е ставал свидетел, нито е имал някакви индикации, че Епстийн се занимава с престъпна дейност".

Милиардерът от технологичната сфера е поредната влиятелна фигура, свързана с Епстийн, която дава показания пред Комисията за надзор в Камарата на представителите. При пристигането си в сградата на Конгреса Гейтс отбеляза, че е там доброволно, и заяви, че се надява показанията му да бъдат полезни, пише БТА.

"Надявам се показанията ми да бъдат полезни за работата, важната работа на комисията, за да се постигне справедливост за жертвите", каза той.

Председателят на комисията, конгресменът републиканец Джеймс Комър, официално поиска Гейтс да свидетелства, след като името му се появи многократно в голям брой документи, публикувани от министерството на правосъдието като част от разследването по случая "Епстийн". Преди изслушването днес Комър заяви пред репортери, че "никой не обвинява Бил Гейтс в никакви закононарушения".

"Става въпрос за оцелелите" от Епстийн и неговата довереница Гилейн Максуел. "Става въпрос за това да се разбере как правителството е допуснало провал", каза Комър.

Гейтс заяви, че е бил представен на Епстийн от хора, свързани с професионалната му и благотворителната му дейност, и е бил привлечен от твърденията на Епстийн, че може да помогне за набирането на милиарди долари за глобални инициативи в областта на здравеопазването.

Гейтс твърди, че е прекратил връзката през 2014 г., след като е стигнал до заключението, че Епстийн не може да изпълни тези обещания.

Гейтс добави, че никога не е ходил на острова на Епстийн или в другите му скандални имоти.

Връзката им е започнала през 2011 г., три години след като Епстийн се е признал за виновен във Флорида за склоняване към проституция на непълнолетно лице, и е продължила поне до края на 2014 г., според документите.

Гейтс, който е председател на Фондация „Гейтс“, не е обвиняван в неправомерни действия във връзка с Епстийн и многократно е отричал да е знаел за злоупотребите на Епстийн с момичета. Той е заявил, че двамата са се срещали само за да обсъждат филантропия, и по-рано е описал връзката като "огромна грешка".

Както Гейтс, така и бившата му съпруга, Мелинда Френч Гейтс, са заявили, че връзката му с Епстийн е създала напрежение в брака им.

Епстийн беше обвинен на федерално ниво през юли 2019 г. в трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация и заговор за трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация.

Министерството на правосъдието твърди, че Епстийн е създал обширна мрежа от момичета, някои от които едва на 14 години, за да ги подлага на сексуално насилие между 2002 и 2005 г. Той се самоуби в килия в затвора в Ню Йорк през 2019 г., докато очакваше процес, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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