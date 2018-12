Бил Гейтс обяви кои са любимите му книги за 2018 г. (идеални са за подаръци)

Въпреки че е доста зает, Бил Гейтс намира време за четене. Той редовно препоръчва стойностни книги на последователите си и за края на тази година е подбрал 5 книги, които трябва да прочетете, или пък да ги подарите на приятели. пише dama.bg.

„Когато съставям списъка с най-добрите заглавия на годината, обикновено не взимам предвид това дали някоя книга става за добър подарък, но тазгодишната селекция е съставена от книги, които са идеални за подарък.“

Всички заглавия са нехудожествени творби и, за съжаление, все още не са на българския пазар, но можете да си ги отбележите за бъдещо четене или да ги намерите в оригинал.

А ето и кои са препоръчаните книги:

1. „Образована“ от Тара Уестоувър ("Educated", Tara Westover)

Един наистина завладяващ мемоар.

Тара Уестоувър е на 17 години, когато за първи път стъпва в класна стая. Отгледана от мормони в планините на Айдахо, с баща, който вярва във всякакви конспирации, Тара се е научила как да оцелее, когато Страшния съд дойде, но не знае как да оцелее в истинския свят.

Семейството на Тара е толкова откъснато от обществото, че младото момиче дори не е виждало лекар през живота си. Баща ѝ не позволява никой от семейството да ходи на прегледи и всякакви болежки, дори изгарянията от експлозия, се третират у дома.

Но младото момиче не се примирява с положението. Тара, която няма никакво образование, започва да се образова сама. Тя се справя толкова добре, че успява да влезе в Бригъмския университет. Там тя печели стипендия от фондацията на Бил Гейтс и започва да учи в Кеймбридж, където получава докторска степен.

Гейтс е интервюирал Уестоувър и споделя: „Способността ѝ да се самообразова просто ме изумява. Бях много развълнуван да поговоря с нея за книгата ѝ.“

2. „Ничия армия: Автономните оръжия и бъдещето на войната“ от Пол Шар ("Army of None", Paul Scharre)

Пол Шар е бил офицер в американската армия, а по-късно работи и в екипа на министъра на отбраната. Книгата му ни предлага един провокативен поглед към изкуствения интелект и автономните оръжия, които сами избират целите си. „Първият ми опит да се образовам за автономните оръжия, беше пълен провал. Тогава бях подхванал книга, която беше много суха и звучеше остаряло, казва Гейтс. След няколко месеца обаче започнах „Ничия армия“... Това беше книгата, която бях чакал. Не мога да ви опиша колко силно я препоръчвам“.

3. „Лоша кръв“ от Джон Кариру ("Bad Blood", John Carreyrou)

Още една интересна нехудожествена книга. Тя разказва за възхода и падението на „Теранос“ – технологична стартъп компания за милиарди долари, която предизвика огромен скандал.

През 2014 г. основателката на „Теранос“ – Елизабет Холмс, е смятана за женския вариант на Стив Джобс – брилянтна предприемачка, която напуска Университета Станфорд, за да се посвети на мечтите си. Нейната компания обещава да революционизира медицината чрез машина, която прави много по-бързи и по-лесни кръвни тестове. Множество инвеститори подкрепят проекта ѝ и стойността на компанията се покачва на цели 9 млрд. долара. Има само един проблем – обещаната технология изобщо не работи.

„Лоша кръв“ представя разследването на Джон Кариру, който не се е спрял пред нищо, за да достигне до истината.

4. „21 урока за 21 век“ от Ювал Ноа Харари ("21 Lessons for the 21st Century", Yuval Noah Harari)

Ювал Харари засяга 21 наболели теми от изминалите години. Въпроси като: Как да запазя свободата си, когато големите корпорации наблюдават всяка моя стъпка онлайн? Как се променя работната среда и как да се подготвим? Как можем да се справим с тероризма?„Харесвам всичко, което Харари пише, и последната му книга не е изключение“, казва Гейтс.

5. „Ръководство за медитация и осъзнатост“ от Анди Пъдикомб ("The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness", Andy Puddicombe)

Анди Пъдикомб е бивш будистки монах, чиято мисия е да накара хората да отделят 10 минути от деня си, за да поспрат, да седнат и да медитират.

Бил Гейтс признава, че неговото младо Аз сигурно би се присмяло на книгата, но медитацията е новото му любимо занимание, което му помага да се фокусира, затова и препоръчва да прочетете тази книга. Тя започва с личното приключение на Анди Пъдикомб, който от обикновен студент се превръща в будистки монах, а по-късно подробно ни обяснява как да медитираме.

Коя от книгите бихте прочели?

