Бил Клинтън отрече да е знаел за престъпленията на Епстийн

фото: Hayden Schiff, Уикипедия

Бившият президент на Съединените щати Бил Клинтън заяви, че е имал контакти с Епстийн в миналото, но отрече да е знаел за сексуалните му престъпления.



"Не съм извършил нищо нередно", каза Клинтън по време на вчерашното изслушване пред Комисията за надзор на Камарата на представителите на Конгреса. Това че има серия от мои снимки в разсекретените файлове по случая "Епстийн" не значи нищо, добави той, предаде БНТ.

Според документите, 42-ият президент е посещавал имението на осъдения за сексуални престъпления финансист и е пътувал със самолета му по работа, свързана с неговата фондация "Клинтън". Твърди, че е прекъснал контактите си преди Епстийн да бъде обвинен и осъден.

Бил Клинтън, президент на Съединените щати (1993-2001): "Ето какво казах пред комисията. Първо, нямах представа за престъпленията, които Епстийн е извършил. Независимо колко мои снимки ще покажат. Има две неща, които в крайна сметка са много по-важни от всякаква интерпретация на някакви 20-годишни снимки. Знам какво съм видял. И по-важното, какво не съм видял. Знам какво съм направил. И по-важното, какво не съм направил. Не съм видял нищо и не съм извършил нищо нередно."

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!