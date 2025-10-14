Билборд "Тук не е Москва" събира погледите на минувачи и шофьори в София

Булфото

Поставеният билборд до руското посолство в София с посланието "Тук не е Москва" събира погледи на минувачи и шофьори. Мястото е емблематично кръстовище на булевард "Драган Цанков" с оживен трафик.

Акцията на софийската организация на "Демократи за силна България" е по повод продължаващото бездействие на институциите по казуса с т.нар. "руски анклав" – присвоени 11 000 кв. м. в санитарно-охранителната зона на яз. "Искър", които се ползват от Руската федерация без правно основание и без документи за собственост в продължение на десетилетия, предаде Булфото.

