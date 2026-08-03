Билд: Мерц пада от власт до другия месец

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Немският канцлер Фридрих Мерц може да бъде принуден да подаде оставка още след регионалните избори през септември, ако управляващият Християндемократически съюз претърпи очакваните тежки загуби. Според Der Spiegel и Bild в ръководството на ХДС почти никой вече не вярва, че Мерц има политическо бъдеще или че ще остане на поста до Коледа, цитира 19 минути.

Критичната дата според влиятелни представители на партията е 21 септември – ден след изборите в Берлин и Мекленбург-Предна Померания. Преди това, на 6 септември, предстои вот и в Саксония-Анхалт, където социологическите проучвания дават огромна преднина на „Алтернатива за Германия“.

В Саксония-Анхалт AfD получава 41% подкрепа срещу едва 24% за ХДС. В Мекленбург-Предна Померания партията на Мерц е на трето място с 9%, далеч зад AfD с 36% и социалдемократите с 29%. На национално равнище AfD също вече изпреварва блока ХДС/ХСС с 27% срещу 21%, а само 15% от германците одобряват работата на канцлера.

Представител на ХДС е заявил пред Der Spiegel, че Мерц се намира „в тунел“ – загубил е връзка с реалността, живее в собствен политически свят и вече не е способен да възстанови отношенията си с партията. Според него канцлерът ще трябва да подаде оставка не по-късно от 21 септември или ще бъде принуден да го направи.

В ръководството на ХДС се обсъжда сценарий, при който няколко влиятелни министър-председатели на германски провинции едновременно да поискат от Мерц да се оттегли „в интерес на страната и партията“. Като най-вероятен негов наследник се посочва премиерът на Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст, докато кандидатурите на Маркус Зьодер и Александър Добриндт се смятат за нереалистични.

Основните обвинения срещу Мерц са свързани с хаотичните кадрови промени в правителството и парламентарната група, сринатото доверие сред депутатите и липсата на обещания икономически подем. След оставката на лидера на парламентарната група Йенс Шпан канцлерът предприел мащабни размествания, които според Der Spiegel допълнително дестабилизирали партията и няколко провинциални правителства.

Кризата е достигнала точка, при която парламентарната група на ХДС е отменила среща с канцлера заради липса на „минимално ниво на взаимно доверие и уважение“. На друго заседание около 20 депутати открито критикували Мерц, без нито един техен колега да се застъпи публично в негова защита.

След идването си на власт Мерц успя да облекчи конституционните ограничения върху бюджетните разходи и обеща мащабни инвестиции в отбраната и инфраструктурата. Военните разходи нараснаха, но гражданските инвестиции се движат бавно, а очакваното ускоряване на германската икономика така и не се случи.

Според Der Spiegel септемврийските избори могат да решат политическата съдба на Мерц. Ако ХДС претърпи тежко поражение, натискът за оставката му вероятно ще стане непреодолим.

Редактор "Екип на Петел",

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