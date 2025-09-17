Билла уведомява клиентите за 18 септември

Кадър Билла

От Билла обявиха брошурата, която влиза в сила от 18 септември.

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: BILLA ГРАДИНИ Корнишони Градините в с. Милево, гр. Петрич, с. Първомай За 1 кг – цена 1,99 лв.; TERMOMАХ Тостер за 4 филии TX401S метален, 1200W 107 x 330 x 150 MM 160. цена без BILLA Card 49,99 лв. / 25,56 € – цена 29,99 лв.; Свински врат без кост За 1 кг цена без BILLA Card 15,99 лв. / 8,18 € – цена 8,99 лв.; Печено пиле От топлата витрина 1бр. – цена 9,99 лв.; НЕВЕННА Кашкавал от краве мляко 750 г – цена 12,99 лв.; ELITE Уред за сандвичи ESM-1266 1бр. цена без б BILLA Card 39,99 лв. / 20,45 € – цена 21,99 лв. и много други.

Ето и офертата от Фантастико

В новия каталог-брошура на Фантастико ще откриете: Луканка Панагюрска КФМ слайс, вакуум 2 бр х 80 г – цена 5,98 лв.; Шоколад MILKA различни видове 250-300 г – цена 7,99 лв.; Краставици сорт Гергана произход България кг – цена 2,99 лв.; Препарат CIF Cream лимон 500 мл – цена 4,59 лв.; Бяла пилешка вешалица, бр – цена 3,99 лв.; Обезмаслител цитрус пълнител, 750 мл; Почистващ препарат за мебели помпа, 350 мл MEDIX – цена 3,79 лв.; Моп за почистване HOME PRACTIC едноролков изстискващ механизъм 2 х 1 брой – цена 14,98 лв. и много други.

