Биляна Гавазова: 50 години са само миг

Булфото

Биляна Гавазова написа прекрасна честитка към своята сестра, която празнува 50 годишен юбилей.

Ето какво пише бившата водеща на БТВ:

"Честит юбилей, систър!

50 години са само миг, полет на мисълта, усмивка, вдигане на тост..топла прегръдка.

Любов.

Бърз скандал за нова рокля, която тайно съм отмъкнала от гардероба ти, за да се направя на по-голяма..

Случайно направена снимка..

Нарочно заснет кадър от теб, докато упражняваш любимо хоби.

50 години са кратка история на 1 момиче с голямо сърце, с нежна душа и завидна сила да сбъдва мечтите си!

Толкова съм те обичала и толкова си ме ядосвала.. О, Боже..само 2 сестри ще разберат този пик на емоции и искри в погледа.

Без теб животът ми щеше да е фотография без фокус, песен без припев, празник без топла прегръдка...

Пожелавам ти здраве, чист хоризонт и вълнуващи пътеки, които да те водят не към връх, а към смисъл - да продължаваш напред.

Обичам те! / крем за бръчки или нова чанта да ти взема..? /

