Биляна Раева: ВКС осъди семейството на Благомир Коцев да плати 480 хиляди лева за ползването на части от Морската градина към "Хоризонт"

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Варненските общински съветници са получили на своите пощи 77 сигнала за злоупотреби по Закона за обществените поръчки от началото на 2023-та година на стойност десетки милиони левове. Това каза в ефира на обзорното предаване „Позиция“ общинският съветник от ГЕРБ Биляна Раева.

По думите и от тук нататък по тези сигнали ще бъдат сезирани прокуратурата и икономическа полиция, за да се установи, дали въпросните публични средства не са изхарчени неправилно. Биляна Раева предположи, че общински имоти в Галата са станали частна собственост без санкцията на Общински съвет:

37 бунгала в червена зона са открити до новата свлачищна зона в Галата покрай обследването и с дрон на „Геозащита“. Те не би трябвало да са там. Това е стар парцел продаден от „Девненските циментови заводи“ 2023-та година, на частна фирма. Тогава не им е дадено разрешение за ремонт- строеж. В последствие от старите бунгала, бройката им нараства до сегашните 37. Работи се по документи предоставени „Девненските циментови заводи“ на район „Аспарухово“, за да бъде направена съпоставка между стари и нови постройки, за които няма издадено никакво разрешително. Към момента е установено наличието на 6 абсолютно незаконни бунгала. Кметът Благомир Коцев по този казус заяви, че е установен „един имот на стълбите на кв. „Галата“ с обстоятелствена проверка и констативен нотариален акт“. Един имот. Т.е. някой си е купил част от стълбите на Галата. Обаче не е един имот, а пет. И срещу тези които са осъществили тези сделки се води разследване от икономическа полиция.

На въпрос, тези сделки не следва ли да минат през общински съвет, Биляна Раева отговори, че всяка обстоятелствена проверка с техните констативни протоколи би следвало да минат този ред. Тя подчерта, че тези малки, но ключови имоти са придобити през 2024-2025-та година. Раева припомни, че през 2025-та година директор на Дирекция „Общинска собственост“, който би трябвало да задейства тази преписка е Асен Атанасов който не се е задържал дълго в администрацията. По същото време председател на ПК „Собственост и стопанство“ е Йордан Кателиев, който е бил подсъдим с кмета Благомир Коцев, а ресорен кмет е Диян Иванов, допълни общинският съветник от ГЕРБ.

Според нея, броят на обстоятелствените проверки направени по този начин, без да минат през ПК „Собственост и стопанство“ са над 300, като подчерта, че става дума за общинска собственост, не за частни терени."Странното е, че кмета на Варна, като представител на собственика (общината), отново не знае какво се случва, при положение, че администрацията му е изготвила тези документи"- допълни общинският съветник.

Биляна Раева съобщи и, че ВКС с решение от тази седмица е осъдило семейството на Благомир Коцев, да плати на общината 480 хиляди лева за ползването на части от Морската градина към ресторант „Хоризонт“. Присъдената сума е със срок до 2023-та година, което по нейните думи означава, че до днешна дата, фирмата на семейството на Коцев дължи още толкова на Община Варна. Общинският съветник заяви, че много внимателно ще наблюдават как кмета Благомир Коцев и общината ще си изискат дължимото от фамилният ресторант и как тази сума ще бъде възстановена в общинската хазна.

(бел. Ред. – Върховният касационен съд (ВКС) окончателно се произнесе по делото за стопанисването на парцели в местността „Салтанат“ (част от Приморския парк) в град Варна. С определение № 3755 от 8 юли 2026 г., висшите магистрати оставиха в сила решението на Варненския апелативен съд.

Върховните съдии потвърдиха, че търговското дружество „Овърсийз- Хоризонт“ АД е длъжно незабавно да предаде владението на по-голямата част от двата паркови имота на Община Варна (действаща от името на Държавата). Става въпрос за терени с обща площ съответно от 2 648 кв.м и 909 кв.м, чийто статут по закон е строго определен за „обществен селищен парк, градина“.

Фирмата е осъдена да плати обезщетения в размер на: 275 501,69 лева за неправомерното ползване на първия парцел. 108 020,51 лева за ползването на втория парцел. Сумите обхващат периода от август 2018 г. до август 2023 г., като върху тях ще трябва да се заплатят и натрупаните законни лихви от деня на завеждане на делото (7 септември 2023 г.) до окончателното им изплащане.

Линк към решението на съда. https://www.vks.bg/pregled-akt.jsp?type=ot-spisak&id=16EE66487AC81F88C2258E2F0041A821

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