Био ферма "Стара Планина" предлага 100% пресни домашни яйца от кокошки, свободно отглеждани на открито

Нека ви представя една новосъздадена мини семейна ферма, разположена на 25 км от гр. Севлиево, по пътя към гр. Априлци, в живописното подножие на Планината. Там, където въздухът е чист, а природата диктува ритъма на живота, се ражда една амбициозна българска идея – БИО Ферма Стара Планина е име с кауза. Фермата е създадена на 22 март 2025 година – млада, но изградена върху ясна философия и дългосрочна визия. Основната дейност е производство на домашни яйца с гарантирано качество. Но зад този на пръв поглед традиционен продукт стои нещо повече – стремеж към чиста, отговорна и устойчива храна. В БИО Ферма Стара Планина не се използват антибиотици и изкуствени стимуланти. Храната на животните е изключително подбрана – балансирана, богата на витамини и протеини, без излишна химия. Контролът е постоянен, а грижата – ежедневна. Защото качеството не е просто обещание, а ангажимент. Само за една година фермата вече изгражда доверие сред своите първи клиенти – хора, които виждат прозрачност в производството. Времето, в което живеем, отговаряме на здравето и природата. А интересът към биологичните продукти в България расте стабилно – пазарът, който тепърва има потенциал да се развива.

Ръководството на фермата има ясна стратегия за разширяване – увеличаване на производствения капацитет и създаване на два нови, различни продукта, които ще попълнят портфолиото и ще отговорят на нарастващото търсене на чиста българска продукция. Инвестицията в подобен проект означава участие в устойчив модел на развитие – локално производство, кратка верига за доставка и директна връзка с крайния потребител.

- Свежи, местни яйца.

- Производство без компромис с качеството.



- Възможност за включване в развиващ се сектор

- Проект с ясна визия и цел.

В подножието на Планината се изграждат не просто ферма, а модел на модерно, отговорно и печелившо българско земеделие.

БИО Ферма Стара Планина – когато качеството не е компромис, а кауза.

Понякога най-силните инвестиции започват от най-чистите места.

Естествено хранене

Без хормони и антибиотици

Истински фермерски вкус

Подкрепи българското производство – избери истинското!!

