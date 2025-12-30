Бионсе вече е милиардер

снимка: Rocbeyonce, Уикипедия

Благодарение на съчетанието между изключително успешната си музикална кариера, отличена с „Грами“, и развитието на няколко печеливши бизнеса в сферата на модата и козметиката, изпълнителката на Texas Hold ’Em официално стана милиардер през декември 2025 г. Според Forbes преориентирането ѝ към кънтри музиката с албума Cowboy Carter и последвалото историческо турне я превръщат в едва петия музикант в света, достигнал десетцифрено състояние, пише People, цитирани от Нова тв.

Макар Cowboy Carter Tour да е най-успешното турне в историята на кънтри музиката, това далеч не е първият доходоносен проект на певицата. През 2023 г. Бионсе осъществи Renaissance World Tour, който отчете приходи от над 579 милиона долара и се нареди сред най-печелившите турнета на всички времена, сочат данни на Billboard.

„Тя е един от боговете на музиката. Това, което прави като бизнес, и броят хора, които привлича – тя може сама да направи филм. Може да прави неща, които повечето не могат“, коментира пред Forbes през декември 2023 г. председателят на IAG Денис Арфа.

Към декември 2025 г. нетното богатство на Бионсе възлиза на 1 милиард долара – значителен ръст спрямо оценката от 800 милиона долара, публикувана от Forbes две години по-рано. Медията обяснява този скок с навлизането ѝ в кънтри жанра, което е довело до нови търговски възможности, включително партньорство със световна компания за дрехи, коледен halftime спектакъл за NFL на стойност около 50 милиона долара и най-печелившото концертно турне за 2025 г.

Според Forbes Cowboy Carter Tour е донесло над 400 милиона долара от продажба на билети и още 50 милиона от мърчандайз.

През 2023 г. Forbes отчете, че около 100 милиона долара от богатството ѝ идват от приходите от Renaissance, а стойността на музикалния ѝ каталог бе оценена на приблизително 300 милиона долара. Останалите около 400 милиона са свързани със съвместните ѝ бизнеси със съпруга ѝ Джей-Зи и с развлекателната компания Parkwood Entertainment, която Бионсе основава през 2008 г.

Кариерата на Бионсе обхваща четири десетилетия и започва с пет студийни албума като част от Destiny’s Child. Като солов изпълнител тя издава осем студийни албума, пет концертни албума, три компилации и един саундтрак. Бионсе е продала над 120 милиона солови албума и още 60 милиона заедно с Destiny’s Child. И осемте ѝ студийни албума дебютират директно на първо място в Billboard 200 – постижение, което я прави първата жена с подобен рекорд.

От самото начало на кариерата си тя чупи рекорди, включително четири песни номер едно в Billboard Hot 100 още с Destiny’s Child. Първият ѝ солов хит Crazy in Love от 2003 г. остава осем седмици начело на класацията, а Texas Hold ’Em оглавява чартовете за две седмици след излизането си през 2024 г.

През годините Бионсе реализира общо 10 концертни турнета. През 2023 г. тя подобрява собствения си рекорд за най-печелившо турне на чернокож артист, поставен с Formation World Tour през 2016 г. Седем години по-късно Renaissance World Tour почти удвоява тези приходи.

Освен като певица и артист, Бионсе се утвърждава и като успешна бизнесдама. През 2008 г. тя създава Parkwood Entertainment – компания за продукция, мениджмънт и развлечения, която стои зад редица музикални и филмови проекти, включително филма Renaissance: A Film by Beyoncé от 2023 г.

През 2016 г. тя стартира модна марка. През 2023 г. двете страни прекратяват партньорството си поради творчески различия. По данни на Wall Street Journal, въпреки спада в продажбите, Бионсе е получила около 20 милиона долара комисионна.

През 2024 г. Бионсе навлиза и в козметичния и алкохолния сектор с друга собствена за уиски, кръстено на нейния прадядо. Тя умишлено ограничава личното си присъствие в рекламите, като подчертава, че иска качеството на продуктите да говори само за себе си.

Бионсе е известна и с благотворителната си дейност. През 2013 г. тя създава фондацията BeyGOOD, която през годините е подпомогнала редица каузи – от стипендии за студенти до помощи при природни бедствия и здравни кризи. Сред даренията са над 6 милиона долара за кризата с водата във Флинт и 6 милиона долара за борба с последиците от COVID-19.

Въпреки огромното си богатство, Бионсе рядко говори за пари. „Никаква сума не си струва вътрешния ми мир“, казва тя пред GQ, подчертавайки, че поставя семейството и личното си спокойствие над финансовите решения.

