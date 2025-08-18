Бисер Варчев: Има рекордни покупки на акции в компаниите за AI

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

След като няколко компании обявиха нови версии на изкуствен интелект, има рекордни покупки на техни акции, това каза по Нова нюз трейдърът и финансов експерт Бисер Варчев. Технологичните компании отбелязват ръст в момента, макар в графиката да има колебания, обясни той.

Варчев каза също, че голямата новина е, че срещата на президентите Тръмп и Путин не се отразила по никакъв начин на пазарите.

„Финансовите пазари са в ръст от година и половина. Колкото и да страдат противниците на Тръмп, икономическите показатели на САЩ са нагоре”, коментира той.

Експертът добави, че Америка превъзхожда по човешки ресурс Европа и това е една от причините, че европейските пазари не отчитат ръст.

