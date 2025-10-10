Бисер за АМ „Хемус” в „Стани богат”: Докъде стига?

кадри bTV

Участничка в „Стани богат” хвърли в потрес повечето шофьори у нас, след като призна, че не знае накъде води магистрала „Европа”. Стефани Енглер, която мечтае да е учител по философия, се оказа крайно неподготвена по пътната система на страната ни, но все пак не се отказа и с логика стигна до верния отговор.

Докато разсъждаваше обаче, тя каза голям бисер, като заяви, че АМ „Хемус” води до Румъния. Водещият Ники Кънчев доста се постара да реагира на това твърдение, впрегвайки в това целия си професионализъм. След като Стафани налучка отговора, той веднага се намеси.

„Хемус” на стига до Румъния, а до Варна, но долу-горе улучихте посоката”, заяви водещият, вече започвайки леко да иронизира участничката. Тя твърде бързо отпадна, като си тръгна само с 500 лева.

