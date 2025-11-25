Битаците се върнаха на мода в Гърция

Пиксабей

Оборотът от стоки втора употреба е скочил с 200% за последните пет години

Голяма част от домакинствата в Гърция намират спасение от високите цени в пазаруването на стоки втора употреба. Битпазарите за дрехи, обувки и домакински предмети преживяват истински ренесанс, като за по-младите потребители този избор носи и идеологически смисъл, свързан с опазването на околната среда, пише Дунав мост.

Данните на гръцката статистическа служба (ELSTAT) за 2024 година показват безпрецедентна картина в търговията на дребно. Категориите "Други артикули на открити сергии и пазари" и "Употребявани артикули в магазините" заемат съответно второ и трето място в класацията за най-голям ръст на продажбите.

Оборотът от продажби на дрехи и обувки по популярните пазари, панаири и базари се е увеличил значително, информира кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева. Според официалната статистика, в рамките на петгодишния период от 2020 до 2024 година, годишният оборот в този сектор е отбелязал ръст от близо 200%.

Финансовото изражение на този скок е впечатляващо – от 4,88 милиона евро през 2020 година, сумата е нараснала до 14,36 милиона евро през 2024 година. Експертите отбелязват, че част от увеличението се дължи и на изсветляването на сектора чрез въвеждането на електронни плащания, но тенденцията за засилено търсене е безспорна.

Профил на потребителите

Пазаруването на уличните пазари не е ново явление за южната ни съседка. Още в началото на икономическата криза през 2010 година, най-уязвимите групи потребители започнаха да посещават така наречените "бутици" на открито заради ниските цени.

Днес ситуацията е различна. Освен финансовата принуда, наложена от инфлацията, съществува и тенденцията за устойчивост. По-младите поколения активно търсят не само дрехи и обувки, но и електроника – от мобилни телефони и лаптопи до гейминг продукти, както и мебели втора употреба.

Търговията в сянка

Пълната картина на пазара за стоки втора употреба остава неясна, тъй като онлайн продажбите често не влизат в официалните регистри. Въпреки това, данните за физическите магазини в категорията "Търговия на дребно със стоки втора употреба" показват четирикратен ръст. Оборотът е достигнал 41,60 милиона евро през 2024 година, в сравнение с малко над 9 милиона евро през 2020 година.

Реалното потребление намалява

Парадоксално, но въпреки увеличените обороти в евро, реалното потребление на дрехи и обувки като количество намалява. Продажбите на дребно на вътрешния пазар през 2024 година са се увеличили с 2,5%, което е под нивото на инфлацията от 2,7%.

Според данни на Асоциацията на предприятията за плетене и конфекция в Гърция (SEPEE), общите продажби на дребно на дрехи, обувки и текстил са достигнали 4,65 милиарда евро. Тази сума представлява 6,5% от общите продажби на дребно в страната, като се нарежда на пето място по важност след храните, горивата, автомобилите и фармацевтичните продукти.

