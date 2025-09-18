Битият кмет на Огняново: Получих първо юмрук в тила

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Кметът на с. Огняново Иван Ижбехов, който се оплака, че е бит и заплашван със смърт от хотелиера Валентин Четрафилов, разказа детайли от случая по Нова телевизия. Той обясни, че са водили нормален разговор, когато напълно неочаквано е получил удар в тила. След това са последвали още, при което той е паднал на земята.

„Заплахите дойдоха към края, като Четрафилов ми каза, че ако кажа какво е станало, ще извади лични 200 000, за да ме очистят, както той се изрази”, каза кметът. По негови твърдения той е нападнат заради проверка за незаконни сондажи за минерална вода. Ижбехов обаче не можа да каже дали такива са открити.

Обвиненият хотелиер твърди, че бой и заплахи изобщо не е имало. В свой коментар за телевизията Четрафилов обясни, че история е измислица, с която кмета си отмъщава, че не му е дал пари за събора на селото. На това пък Ижбехов отвърна, че не е говорил с хотелиера изобщо за спонсориране на събора и това може да се докаже с разпечатки от телефоните им.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!