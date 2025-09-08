Битката с огъня в Национален парк "Рила" продължава 12-и ден

Кадър БНТ

Дванадесети ден продължава гасенето на пожара в Национален парк "Рила".

От рано сутринта на терен работят близо 60 огнеборци за локализирането на пламъците, информира БНТ.

Вчера усилията на пожарникари, горски служители и доброволци дадоха резултат и засега пожарът е спрян от западния фронт.

Булдозери и днес ще продължат да правят просеки за ограничаването на огъня.

