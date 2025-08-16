Битката с пожара в Пирин ще продължи и утре, търсят доброволци да помагат

Снимка: Община Сандански

Битката с пожара в Пирин ще продължи и утре - 17 август. Има нужда от доброволци, алармират отново от Националната асоциация на доброволците.

Сборният пункт отново ще бъде на разклона за село Плоски. Всички желаещи трябва да се явят на сборния пункт между 5 и 10 ч.



В този интервал ще бъде създадена организация за транспортиране на доброволците като трябва да се има предвид, че в тази ситуация може да се наложи и да се изчаква известно време. Ще бъдат допускани и спонтанни доброволци, но при спазване на всички мерки за сигурност, уточняват от асоциацията.

Всички доброволци задължително трябва да търсят ръководител на място, за да получат инструкции и конкретни задачи.

Ето какво трябва да знаете още:

Доброволец, участващ в гасенето на горски пожар, трябва да бъде облечен по следния начин:

По възможност:

- Огнеупорно защитно облекло

- Каска

- Защитни очила

- Респиратор или маска

- Ръкавици - устойчиви на топлина, за защита на ръцете.

- Здрави обувки или ботуши - за стабилност и защита на краката, за предпочитане с метални бомбета.

В случай, че нямате огнеупорно облекло, бъдете подготвени с:

- Дълги дрехи, от несинтетични материи

- Светлоотразителни елементи, ръкавици, очила и маски

Задължително си носете храна и вода са собствени нужди!

Ако имате, вземете с вас - тупалки, лопати, мотики и пръскачки!

Гасенето на пожари носи реален риск за здравето и живота на хората!

Умоляваме хората, които имат желание да се включат да спазват стриктно инструкциите на компетентните органи на място. Пазете себе си, хората около вас и не предприемайте никакви рискови действия, апелират от Националната асоциация на доброволците в Република България.

