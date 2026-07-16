Битката за ТЕЛК: Над 12 800 са обжалваните решения през тази година

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Близо 9% от издадените ТЕЛК решения се обжалват. Данните са от Министерството на здравеопазването. Само от началото на годината досега обжалваните решения са над 12 800. През миналата година техният брой е близо 23 500.

От 1 януари до 13 юли 2026 г. общият брой издадени ТЕЛК решения е 148 770. Обжалваните са 12 872, или 8,65%.

През 2025 г. общият брой издадени ТЕЛК решения е 268 942. Обжалваните са 23 486, или 8,73%.

През декември 2019 г. Огнян чува диагнозата инфекциозен ендокардит на аортна клапа. Следва спешна операция.

„Сложиха му изкуствена клапа. След известно време му сложиха и пейсмейкър, защото сърцето не можа да влезе в ритъм и просто той цял живот ще си кара с този пейсмейкър, който се сменя през определено време“, разказва за бТВ Ивелина Георгиева, майка на Огнян.

През 2020 г. той получава ТЕЛК с 80% трайно намалена работоспособност за срок от 1 година. Следващите експертни решения дават сходни становища.

До тази година, когато комисия в Кърджали го оставя без процент. Инвалидната му пенсия е спряна и младият мъж остава без доход.

„Изведнъж от 70% – 0%, което беше много странно. Не може просто така да напишеш 0. При такива заболявания би трябвало да се направи един ТЕЛК и да бъде до живот. На него клапа няма да му порасне и ще пие лекарства до живот. Това е като хора с отрязани крака – няма да им пораснат крака или ръце“, казва Ивелина Георгиева.

Семейството обжалва решението. От Националната експертна лекарска комисия заявиха за bTV, че е образувано административно производство в специализиран състав и предстои преразглеждане на случая.

Преди две години системата за издаване на ТЕЛК решения беше реформирана. Сега заявленията се разпределят на случаен принцип в различни комисии из цялата страна, а целта е съкращаване на срока за произнасяне.

„Всички искахме системата да работи по-бързо, но никой не помисли откъде ще излезе проблемът. Това е, че не се вижда човекът и затова не може да се даде една такава обективна оценка“, коментира Веска Събева, зам.-председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

Пациентите вече не се явяват лично пред експертната лекарска комисия, а решенията се взимат на база на документи.

„Системата като система е подобрена. Проблемът е в това, че не винаги документите са разписани така, че да може лекарят, който ги чете, да прецени реалното състояние на човека. Затова винаги съветвам самите пациенти тяхното състояние да бъде изключително подробно описано. Защото като го няма и не го виждат този човек, лекарите трябва да гадаят на кълбо – дали наистина има тези увреждания или ги няма“, посочва Веска Събева.

Всяко решение на ТЕЛК може да се обжалва в 14-дневен срок пред НЕЛК, а при влошено състояние човек подлежи на преосвидетелстване.

Редактор "Екип на Петел",

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