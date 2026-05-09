Битката за трофея от Висшата лига се завърза като по филмов сценарий

"Манчестър Сити" победи "Брентфорд" с 3:0 в мач от 35-ия кръг на Висшата лига и продължава битката за титлата, като се доближи на 2 точки от лидера "Арсенал".

Головете за "гражданите" отбелязаха Жереми Доку, Ерлинг Холанд и Омар Мармуш.

Първото полувреме предложи няколко пропуснати шанса и за двата отбора, като "Брентфорд" дори имаше опасни ситуации пред вратата на домакините, но без гол.В 60-ата минута Жереми Доку даде аванс на "Манчестър Сити" с мощен удар в горния далечен ъгъл след комбинация при корнер.

В 75-ата минута Ерлинг Холанд удвои преднината с попадение с пета след разбъркване в наказателното поле, предаде Bulgaria ON AIR.

В добавеното време Омар Мармуш оформи крайното 3:0 след контраатака, завършена с точен удар между защитници.

С успеха "Манчестър Сити" остава в директна битка за титлата с "Арсенал" в последните кръгове на сезона.

