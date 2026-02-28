Бивш български футболист е осъден на две години и девет месеца затвор

Снимка: Пиксабей

Бившият български футболист Димитър Стилиянов бе осъден на две години и девет месеца лишаване от свобода за разпространение на наркотици в хотел "Премиър Ин" в Девън, съобщи devonlive.com, цитирани от Sportal.bg.

27-годишният Димитър Стилиянов е бил докладван на полицията от служители на хотела, които се осъмнили, че продава наркотици, стана ясно в съда, dopylwa Sportal. Когато претърсили стаята му, намерили над 100 пакета кокаин, за които Стилиянов първоначално заявил, че са за лична употреба. По-късно признал, че продавал наркотици, за да изплати дълг на банда.

На 22 ноември полицията е била извикана по сигнал за гост, който отказва да напусне хотела. Персоналът подозирал, че бившият футболист на Етър продава наркотици в коридора, а стаята му миришела на канабис. Полицията открила в стаята мелница, телефони и други принадлежности за употреба на наркотици. 107-те пакета кокаин, готови за продажба, са имали пазарна стойност 4280 лири. Намерени са и 1900 лири в брой.

Рейчъл Смит, адвокат на защитата, казва пред съда, че Стилиянов е имал много успешна професионална футболна кариера, докато не е получил здравословни проблеми. Започнал е да залага, за да плати за здравни грижи в България, преди да замине за Англия с надеждата да спечели пари. Има временна туристическа виза и се е забъркал с лоши хора.

Когато полицията го арестува, той седял пред лаптопа си и играел хазарт, а до него имало редове кокаин, готов за употреба, пише още Спортал.

Димитър Стилиянов е бивш футболист на Етър 1924. Той е сред отличените млади таланти от турнирите в националната програма “Децата и футболът” за 2010 година.

