Бивш член на ЦИК: Промените в Изборния кодекс, приети от правната комисия, внасят допълнителен хаос
Булфото
"Правилата за гласуване не подобряват, но и внасят допълнителен хаос в целия процес. Отношението към промяната на изборните правила не е принципно и няма за цел да подобри процеса, а да удовлетвори някакви партийни моментни нагласи".
Това заяви в ефира на БНР проф. Красимир Калинов, бивш член на Централната избирателната комисия и университетски преподавател, след като депутатите от парламентарната правна комисия приеха промени в Изборния кодекс. Според тях ще се гласува изцяло с машини във всички секции с над 300 избиратели, няма да бъде сформиран район "Чужбина" и ще отпадне ограничението от 20 секции за държавите извън ЕС.
"Ние се опитваме да лекуваме симптома вместо причината на болестта. С действия, които се опитват да овладеят само следствията, няма да може никога да се постигне честно гласуване. Честността на изборите не се дефинира и не се контролира от начина, по който се гласува. Въпросът е в манталитета на тези, които купуват и на бедните хора, които са готови да си продадат гласа".
Той отбеляза още, че на миналите парламентарни избори един глас у нас е струвал 20 евро, докато в Австрия, в която също наскоро имаше избори, стойността му е била около 3-4 евро.
Машините, с които гласуваме, струват пари, поддръжката и хартията – също, отбеляза проф. Калинов в предаването "12+3". И при тях, и при отпечатаната предварително бюлетина, вотът се пуска в урната.
"Но цените за гласуване са различни.
Истинско машинно гласуване - което и преброява вашия глас, и след това генерира протоколите, а членовете на СИК само ги подписват и проверяват, е нещо, което е много желано, защото то облекчава изключително много изборния процес".
Той смята, че машините, с които разполага страната ни, са остарели и е необходимо да се закупят нови.
"По-съвременни и с по-големи възможности".
Проф. Калинов изчислява, че такива устройства ще струват около 100 млн. евро.
Като негатив при машинното гласуване той посочи и това, че "сме възложили на една фирма да управлява целия процес".
"Ако държавата може да поеме тази отговорност – да купува, да стопанисва, да обслужва машините, тогава нещата биха били поставени по малко по-различен начин".
"Дали ще отпаднат предварително отпечатаните бюлетини е въпрос на политическо решение, но ако отпаднат, трябва да се замислим, защото този Изборен кодекс има проблем с това да осигури непрекъснатост на изборния процес в случай на неблагоприятни събития", коментира още проф. Калинов.
Гласуването в чужбина е нож с две остриета, смята още той, мотивирайки се с факта, че хората, които трайно са се установили зад граница и нямат намерение да се връщат, няма да изпитат преките последици от своя избор.
"Според мен трябва да има някакви ограничения".
Изборният кодекс се нуждае от много сериозно преразглеждане и анализ преди даден текст да се включи, подчерта експертът.
Президентските избори нито са толкова важни, нито са толкова сложни, каза още той.
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