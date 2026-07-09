Бивш член на ЦИК: Промените в Изборния кодекс, приети от правната комисия, внасят допълнителен хаос

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"Правилата за гласуване не подобряват, но и внасят допълнителен хаос в целия процес. Отношението към промяната на изборните правила не е принципно и няма за цел да подобри процеса, а да удовлетвори някакви партийни моментни нагласи".

Това заяви в ефира на БНР проф. Красимир Калинов, бивш член на Централната избирателната комисия и университетски преподавател, след като депутатите от парламентарната правна комисия приеха промени в Изборния кодекс. Според тях ще се гласува изцяло с машини във всички секции с над 300 избиратели, няма да бъде сформиран район "Чужбина" и ще отпадне ограничението от 20 секции за държавите извън ЕС.

"Ние се опитваме да лекуваме симптома вместо причината на болестта. С действия, които се опитват да овладеят само следствията, няма да може никога да се постигне честно гласуване. Честността на изборите не се дефинира и не се контролира от начина, по който се гласува. Въпросът е в манталитета на тези, които купуват и на бедните хора, които са готови да си продадат гласа".

Той отбеляза още, че на миналите парламентарни избори един глас у нас е струвал 20 евро, докато в Австрия, в която също наскоро имаше избори, стойността му е била около 3-4 евро.

Машините, с които гласуваме, струват пари, поддръжката и хартията – също, отбеляза проф. Калинов в предаването "12+3". И при тях, и при отпечатаната предварително бюлетина, вотът се пуска в урната.

"Но цените за гласуване са различни.

Истинско машинно гласуване - което и преброява вашия глас, и след това генерира протоколите, а членовете на СИК само ги подписват и проверяват, е нещо, което е много желано, защото то облекчава изключително много изборния процес".

Той смята, че машините, с които разполага страната ни, са остарели и е необходимо да се закупят нови.

"По-съвременни и с по-големи възможности".

Проф. Калинов изчислява, че такива устройства ще струват около 100 млн. евро.

Като негатив при машинното гласуване той посочи и това, че "сме възложили на една фирма да управлява целия процес".

"Ако държавата може да поеме тази отговорност – да купува, да стопанисва, да обслужва машините, тогава нещата биха били поставени по малко по-различен начин".

"Дали ще отпаднат предварително отпечатаните бюлетини е въпрос на политическо решение, но ако отпаднат, трябва да се замислим, защото този Изборен кодекс има проблем с това да осигури непрекъснатост на изборния процес в случай на неблагоприятни събития", коментира още проф. Калинов.

Гласуването в чужбина е нож с две остриета, смята още той, мотивирайки се с факта, че хората, които трайно са се установили зад граница и нямат намерение да се връщат, няма да изпитат преките последици от своя избор.

"Според мен трябва да има някакви ограничения".

Изборният кодекс се нуждае от много сериозно преразглеждане и анализ преди даден текст да се включи, подчерта експертът.

Президентските избори нито са толкова важни, нито са толкова сложни, каза още той.

Редактор "Екип на Петел",

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