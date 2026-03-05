Бивш държавник: Министрите да овладеят спекулативното покачване на цените

кадър: Bulgaria On Air

Бившият министър на икономиката Никола Стоянов заяви в предаването "Денят ON AIR", че ако ескалацията в Близкия изток продължи, може да се очаква петролът и газът да поскъпнат.

Това са продукти, които участват в ценообразуването по цялата верига, обърна внимание той.

"Зависи колко дълго ще продължи конфликтът. Българските институции трябва да следят да няма спекулативно покачване. Надяваме се на по-добри резултати от новите министри - да овладеят спекулативното покачване на цените", каза още Николов за Bulgaria ON AIR.

По думите му КЗК и КЗП са с неспособни ръководства и от тях виждаме плачевни резултати. Много ще е трудно със същите хора да очакваме някакви резултати, скептичен е Николов.

"Не знам как за няколко месеца направиха 7 хил. проверки. Лошото е, че и там където глобяват, тези глоби не влизат в сила, обжалват се. Най-важното за една глоба е някой да я плати. Смело се изхвърлят колко глоби са написали, въпросът е колко са влезли в сила", подчерта бившият министър на икономиката.

Продължаващият конфликт не би трябвало да се отрази на цената на тока, но несъмнено ще се отрази на цените на горивата, на мнение е Николов.

"Горивата у нас са едни от най-евтините в цяла Европа. Ако конфликтът ескалира, цената на горивата ще тръгне нагоре. Няма какво да направим, там са международни котировки", изтъкна той.

Гостът добави, че страда и туризмът, тъй като започват да се отменят резервации.

"Всички ние плащаме за грешки на политици от некадърност или алчност. Скептично настроен съм, ако рафинерията не се движи по добър начин", коментира Николов.

Събеседникът каза, че в България никой не мисли дългосрочно, а после народът ще плаща.

"Надявам се на договаряне. Ситуацията е неясна и не зависи от България. Трябва да изчакаме да видим ще има ли продажба", отбеляза Николов.

Бившият министър настоя, че България има голяма нужда от висок икономически ръст, но ще е много трудно да бъде постигнат.

Николов определи министъра на икономиката и индустрията Ирина Щонова като "доста подготвена и опитна". Според него тя ще се справи със ситуацията.

Изключително позитивно е, че ще има още едно удължаване на бюджета, а 5 процента увеличение на заплатите в бюджетната сфера е най-малкото, с което можем да се разминем, смята гостът.

Николов предупреди, че има опасност след края на удължителния бюджет много неща да трябва да се наваксват, тъй като на много места чакат по-високи харчове и ще разчитат след юни месец.

