Бивш депутат и дипломат: Румен Радев можеше да откаже на САЩ, без да се допитва до НС

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Решението на "Прогресивна България" и ДПС за самолетите в "Безмер" затегна примката около врата ни, която САЩ ни поставиха през февруари при кабинета на Росен Желязков.

Това мнение изказа в ефира на БНР Велизар Енчев, журналист, дипломат и бивш депутат, като посочи, че премиерът Румен Радев е можел да откаже на искането на Вашингтон, без да се допитва до Народното събрание, тъй като "никъде в договора (от 2006 г., подновен през 2016 г.) няма нито една дума, че тази база може да се използва за военни действия срещу трета държава".

Той определи като позорно даденото от парламента одобрение на предложението за разполагане на военна техника и военнослужещи от САЩ в авиобаза "Безмер":

"То е в пълно нарушение на международното право, на практиката на ЕС и на НАТО. Няма валидна резолюция на Съвета за сигурност на ООН, която да разрешава употребата на сила срещу Иран. Второ - НАТО, на който се позоваваме, за да изпълняваме съюзническите си задължения, изобщо не води война срещу Иран. Трето - ЕС не е дал политическа и военна подкрепа за операцията, напротив - призовава за деескалация. Тези три аргумента са в пълна колизия с решението на Народното събрание. Това прави абсолютно точно определението ми, че е позорно решение", обясни той.

По думите на Енчев много странно звучат изявленията на премиера Румен Радев и на военния министър Димитър Стоянов:

"Единият е боен летец, а другият е инженер от военновъздушните сили с много висока позиция. Радев каза, че изключват от България да се водят бойни действия в Близкия изток, а Стоянов каза, че на българска територия няма да се разполагат никакви нападателни оръжия от всякакъв тип. Тези две изявления са подценяване на интелекта на българския гражданин, да не говорим за хората, които имат военно образование, защото е ясно, че самолетите - цистерни не хвърлят бомби, но без тях - бомбардировачите, които се зареждат от тях над Средиземно море, не могат да изпълнят бойните си мисии над Иран. В съвременната война самолетът - цистерна е част от бойната система на САЩ".

Според него разрешаването за ползване от САЩ на базата "Безмер" прави България пряк участник в тази война и подчерта, че се създават предпоставки за евентуални терористични действия на територията на страната ни.

Редактор "Екип на Петел",

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