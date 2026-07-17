Бивш директор на ЦРУ: Украйна използва по 10 000 дрона на ден, това е изумително

Снимка уикипедия, Darren Livingston

Бившият директор на ЦРУ и пенсиониран генерал, Дейвид Петреъс, подчерта драматичното технологично превъзходство на Украйна в производството и използването на безпилотни летателни апарати.

Петреъс, който по време на богатата си военна кариера е командвал международните коалиционни сили в Ирак и Афганистан и е смятан за един от най-изтъкнатите американски военни стратези на ХХI век, представи тези данни по време на скорошен панел.

„Командването и контролът, добавени към тези системи, са това, което позволява на дроновете да бъдат толкова ефективни", каза още човекът, който бе шеф на ЦРУ през 2011 - 2012 г., когато президент на САЩ бе Барак Обама, пише novini.bg.

"Украйна сега използва 10 000 или повече дрона на ден. Това е просто изумително. Миналата година те са произвели 3,5 милиона дрона, докато ние в САЩ сме произвели 300 000. Ние нямаме нищо подобно на това, което имат те“, заяви Петреъс, разкривайки огромната разлика в масовото производство на евтини бойни системи между Украйна и западните ѝ съюзници.

Войната в Украйна се превърна в първия конфликт в историята, в който евтини, комерсиални FPV (first-person view) дронове играят ролята на основно тактическо оръжие на бойното поле.

Безпилотни апарати на стойност едва няколкостотин или хиляди евро, оборудвани с импровизирани взривни устройства, успешно заменят традиционната артилерия, унищожават танкове за милиони евро и напълно възпрепятстват масовите маневри с жива сила на открито.

Според скорошни независими оценки на западни разузнавателни служби и военни анализатори, руските сили търпят огромни загуби на фронтовата линия.

Смята се, че украинците успяват да убият или ранят между 20 000 и 30 000 руски войници месечно. Военните анализатори подчертават, че огромна част от тези загуби, а в някои сектори на фронта почти всички, се дължат именно на прецизните удари на украинските дронове камикадзе.

Редактор "Екип на Петел",

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