Бивш екоминистър: Няма сухи дерета, властта да не си измива ръцете с изменението на климата

Няма сухи дерета. Настанили сме се в райони с високи вълни, заяви пред общественото радио Асен Личев, хидрогеолог и министър на околната среда и водите от 12 май 2021 г. до 13 декември 2021 г.

Потопът в Елените, който взе четири жертви и нанесените в Царево щети, констатациите на МРРБ за сериозни пропуски и липсата на съгласувано строителство в коритото на реката в отнесеното курортно селище, Личев обобщи с думите: "Разпръскване на розова мъгла заради собствена немощ".

Вчера настоящият регионален министър Иван Иванов представи карта на района на отнесения от водата курортен комплекс от 70-те години на миналия век, където ясно се вижда, че под днешните луксозни комплекси е минавала обширна река.

В цитирания от министъра период - 1997-2008 г., не е имало Басейнови дирекции. Никога в Закона за водите не са регламентирани права на директора на дирекция "Води" да се разпорежда с Басейнови дирекции, казва Личев и припомни, че през 2014 година в квартал "Аспарухово" във Варна загинаха 13 души по аналогични причини.

"За щастие, има два язовира над Царево, които не са се срутили, обаче в града влиза дере от запад, което трудно може да се проследи на картата. Неговият хидравличен наклон е по-стръмен от този на река Изгревска и по-стръмен от този на "Елените". В района са паднали около 200-300 литра на квадратен метър. Наличието на по-голяма площ на разливане е понижило разрушителната сила на приливната вълна и няма човешки жертви. В "Елените" – на 460 метра от началото на курорта се сливат две реки в една. Тази река не се проследява на картата през курортния комплекс до Черно море. Водосборът е около 30 квадратни километра по данни от експерти. Падналият дъжд е образувал 7 милиона куб. метра повърхностен отток. Тази вода е трябвало да изтече през курорта и като няма откъде, е нанесла ужасяващи поразии. За щастие, язовири няма", добави бившият министър, цитиран от БГНЕС.

Асен Личев е категоричен, че няма сухи дерета. "Всяко сухо дере може да стане река. Да не обвиняваме изменението на климата. Високите вълни в тези райони са от хилядолетия и ние сме се настанили вътре в тях", добави той и препоръча да се прави хидродинамично моделиране на приливната вълна преди строителство. Планове за риск от наводнение, съгласно и законите на ЕС, има и те са приети за Черноморския регион – за периода 2022-2027 г.

