Бивш енергиен министър: Това е бюджет на винкела

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Добра новина е, че получихме дерогация, тъй като това означава, че няма да има хаос по бензиностанциите. Голямото цунами стана, когато Тръмп каза да не се купува руски петрол. Целият разговор обаче в момента е заради войната в Украйна. Мир може да има само, когато парите на Путин свършат и тогава войната ще свърши. Ние искаме мир, за да не ходят децата ни на война. Затова на тази плоскост Нефтохим няма никакво значение.

Това коментира пред Нова нюз бившият енергиен министър Мирослав Севлиевски.

Тази война един ден ще свърши така или иначе, но въпросът е какво правим след това, за да не допуснем нова война. Затова се правят всички тези неща, коментира Георги Куртев.

Тръмп гледа да направи всичко възможно без пари да направи Путин добър, защото щом това стане, войната ще спре, коментира Севлиевски.

Войната като всяка друга ще свърши, когато свършат парите, подчерта Куртев.

Няма значение какво мисля за Румен Спецов, има значение какво ще направи той като особен управител на Нефтохим. Трябва да очакваме на мястото на Лукойл да дойде голям западен оператор. Този някой не трябва да е извън ЕС и НАТО. В противен случай това ще е политическа глупост, коментира Севлиевски.

Големият въпрос е защо не направихме това с особения управител още преди две години, както направи Германия. Енергетиката е въпрос на дългосрочни многомилиардни инвестиции, нещата не стават от днес за утре. Въпросът е защо нашите политици не мислят дългосрочно. Апелирам политиците да спрат да бъдат агрогантно късогледи. И в енергетиката, и в образованието, и в здравеопазването трябват дългосробни стратегии, а не да се чудим къде отиват младите, посочи Куртев.

Българите наистина трябва да си припомним, че бюджетите в момента са вследствие на войната в Украйна. Трябва да стегнем малко коланите сега или пък да се разпищолим, но децата ни да плащат сметката впоследствие. Това е бюджета на винкела - бием бизнеса с винкел, за да събираме повече данъци, за да има повече за раздаване. Това не бива да се случва, коментира Севлиевски.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!