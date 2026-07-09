реклама

Бивш енергиен министър за "Булгаргаз": Губи пазарен дял, кървенето на клиенти не е спряло

09.07.2026 / 21:55 0

Кадър България Он Еър

Договорът с "Боташ" - сделката, която години наред беше сочена като символ на енергийния провал на България, изведнъж се оказа замразен.

"Нека не се забравя, че договорът е сключен през януари 2023 г. С тогавашния заместник-министър и настоящ министър на енергетиката на Турция г-н Байрактар "Булгаргаз" и "Боташ" си сътрудничеха доста открито", коментира бившият министър на енергетиката Александър Николов в предаването "Денят ON AIR".

България дължи 360 млн. долара по договора с "Боташ", съобщи по-рано премиерът Румен Радев, като уточни, че през следващите 15 месеца няма да плащаме за капацитет, а единствено ако доставяме газ през "Боташ".

По думите на Николов парите, които дължим на "Боташ", трябва да се платят, но плащането ще стане значително по-възможно, ако икономическите условия са такива, че "Булгаргаз" генерира положителен финансов резултат. Според него от 2023 г. "кървенето на клиенти" не е спряло и "Булгаргаз" губи доста сериозен пазарен дял. Николов заяви пред Bulgaria ON AIR, че предоговарянето на договора е можело да стане по-рано.

„Булгаргаз“ е използвал едва 23% от капацитета по договора с „Боташ“ през 2025 г.

"По времето на кабинета "Петков" работихме с "Боташ" и благодарение на Турция успяхме да се справим с най-тежката криза", отбеляза бившият министър на енергетиката, като добави, че България трябва да разширява възможностите си за доставки във всички посоки, пише novini.bg.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама