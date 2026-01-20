Бивш евродепутат: Има свръхголеми очаквания от Румен Радев

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Според мен за партия на Румен Радев е твърде рано да се говори, тъй като все още той е действащ президент, пък макар и в оставка. Но на практика той беше оставен без избор, защото тези свръхголеми очаквания от една страна задължават. От друга страна изборът пред България беше дали още от същото или реална политическа алтернатива. И в крайна сметка той избра да предостави избор на българите.

Това заяви Петър Витанов.

Разбира се, допускам и предполагам с голяма степен на вероятност, че той ще съумее да вземе участие на следващите избори, но както казах, е твърде рано да се говори за политическа партия. Още повече пък да се облича с идеологическа украска преди да излезе на избори, допълни депутатът от 44-ото Народно събрание.

Радев получи подкрепа от огромната част от българското общество, което не съм виждал. Честно казано, по-еуфорично и по-реполитизирано българско общество повече от 25 години, е нещо, което не е показателно, и то не трансформира в електорална подкрепа. Но мисля, че е и безпрецедентно. Публикация във фейсбук със 100 000 споделени така наречени лайка, е нещо, което задължава и което според мен доказва тези свръхголеми очаквания от Радев, категоричен бе в „Интервюто на деня“ бившият евродепутат.

