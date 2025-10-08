Бивш френски министър: Войната в Украйна е генерална репетиция за Световна война

Кадър Ютуб

Кораб от руския сенчест флот се превърна в мишена на френското правосъдие. На 27 септември фрегата на френския флот се качи на борда му край бреговете на Сен Назар, а петролният танкер "Боракай" беше задържан за няколко дни. Той е превозвал руски петрол за Индия. Корабът е заподозрян, че е свързан с няколко морски инцидента и може да е служил като платформа за изстрелване на дронове, забелязани в Дания, някои от които прелетяха над летището в Копенхаген преди десет дни. Капитанът му оттогава е освободен до започване на съдебен процес. Танкерът е отпътувал, пише Новини.бг.

В нощта между четвъртък, 2 октомври, и петък, 3 октомври, въздушният трафик беше спрян и в друг европейски град: Мюнхен, Германия. Дронове също прелетяха над летището му. Собствениците им не са идентифицирани, но вниманието отново се насочва към Москва. В четвъртък в Копенхаген се откри среща на върха на държавните и правителствените ръководители, посветена на обсъждането на европейската отбрана. "Всички подцениха руската заплаха", призна датският премиер Мете Фредериксен. Еманюел Макрон от своя страна предупреди за "все по-хибридна заплаха". Френският президент обяви среща на европейските началници на щабове по темата.

Заради зачестяващите провокации по море и въздух, френският вестник L'Express интервюира Жан-Луи Тиерио, бивш министър-делегат на министъра на въоръжените сили, член на парламента и член на Комисията по отбрана и въоръжени сили.

L'EXPRESS: Руският танкер-призрак, заловен от Франция, нов симптом ли е на това, което се нарича "хибридна война"? Свидетели ли сме на еволюция на конфликта с Русия?

ЖАН-ЛУИ ТИЕРИО: Еволюцията не е нищо ново! Класическата парадигма на войната и мира вече не важи за Русия. Намираме се в континуум между конкуренция, протест и конфронтация. Хибридната война е типичен пример. Не сме в конфронтация между въоръжени сили, намесващи се с техните униформи и знамена. Най-често става въпрос за доверени лица, не непременно директно идентифицирани. Най-показателният пример остава този с наемниците от Вагнер, използвани от Русия. Друг пример са действията на хутите срещу Иран.

Освен това, самият обхват на конфликта се променя. В миналото конфликтът се проявяваше в класически пространства: земя, въздух и море. Днес имаме поредица от неопределени пространства, вариращи от киберпространство до морски саботаж и война с дронове, включително информационна война. Тези действия са трудни за приписване: всеки може да отрече, че е извършителят. Те попадат под обичайните прагове - не само тези на ядрено възпиране, но и на конвенционален военен отговор.

Спомнете си онези неидентифицирани дронове над Швеция или Дания: много е вероятно, дори почти сигурно, че те не идват от Русия. Може да са дошли директно от датска територия, в операция, подобна на тази, извършена от украинците със Spiderweb. На 1 юни Киев транспортира дроновете директно до Русия с камион. В този случай дроновете може да са дошли от товарен кораб, плаващ в международни води, вероятно принадлежащ на руския сенчест флот. Оттук и подозренията и разследването около Боракай.

Тук могат да бъдат споменати и инцидентите, свързани с повредени комуникационни кабели в Балтийско море в края на 2024 г. и началото на 2025 г. И тук беше замесен петролен танкер. Този нов тип конфликт изисква търсене на адекватни контрамерки.

L'EXPRESS: Дали залавянето на този танкер е един от отговорите на Франция на тези хибридни войни?

ЖАН-ЛУИ ТИЕРИО: Струва ми се очевидно. Разбира се, трябва да вземем всички обичайни предпазни мерки по отношение на текущото разследване. Знаем обаче, че този кораб е бил в пролива Скагерак, разположен между Северна Дания и Швеция. Той е следвал криволичещ маршрут, не се е движил по права линия, както обикновено се прави в този район. Очевидно е отказал и да предостави потвърждение за своя флаг и затова е бил спрян. Тази процедура е начин за изпращане на стратегически сигнал: няма да позволим на корабите да правят каквото си искат.

L'EXPRESS: Достатъчно подготвени ли сме да противодействаме на тези хибридни атаки?

ЖАН-ЛУИ ТИЕРИО: Трябва да правим разлика между политически сигнали и тактико-технически отговори. През 2022 г. бях съдокладчик на парламентарна мисия относно завръщането на войната с висока интензивност. В него обсъдих хибридната война и по-специално борбата с дроновете. Имаме значителен потенциал за подобрение в тази област.

Трябва да обмислим внимателно този въпрос. Свалянето на дрон може да има много сериозни последици в гъсто населени райони. И така, какво трябва да направим? Заглушаването може да е опция. Но то не работи на всички честоти. Затова трябва да намерим решение, да разработим доктрина за защита, без да причиняваме допълнителни щети. Всички тези задачи в момента се изпълняват. Вече сме добре запознати с тях, но събитията изискват да ускорим процеса.

L'EXPRESS: Какво мислите за изграждането на стена срещу дронове на източноевропейската граница?

ЖАН-ЛУИ ТИЕРИО: Не вярвам нито за секунда в нейната ефективност. Примерът с Дания показва това: ако поставите стена срещу дронове на границата между страните от НАТО от едната страна и Русия и Беларус от другата, те ще намерят начин да минат от друго място. Системата ще бъде заобиколена от кораби. Проруските бойни групировки може също да купят петнадесет дрона за 1500 евро, да прикрепят граната към тях и да предизвикат паника в различните държави Стената срещу дронове ще бъде като линията Мажино: ако не бъде пробита, ще бъде заобиколена, пише news.bg.

Техническият аспект също трябва да се вземе предвид. Високата ефективност на израелския "Железен купол" често се споменава при обсъждането на това решение. Но той работи и защото територията на Израел е ограничена до един френски департамент или регион. Няма да можем да защитим европейския континент с такава технология. Трябва обаче да можем да наблюдаваме т. нар. OVI, тоест жизненоважна структура - електроцентрали, трансформатори - и трябва значително да засилим киберзащитата си.

Трябва да осигурим реална защита на тези приблизително 400 френски обекта и то бързо. Това е част от възможностите за маневриране, предоставени от закона за военно планиране. Ето защо призовавам парламентаристите да бъдат отговорни: изправени сме пред неясна, но наистина сериозна външна заплаха. Сигурността на страната е заложена на карта.

L'EXPRESS: Еманюел Макрон заяви, че "нищо не е изключено" в случай на нарушаване на европейското въздушно пространство. Как тълкувате това предупреждение?

ЖАН-ЛУИ ТИЕРИО: То е разумно и обосновано. Единственият начин да се принуди противникът да разсъждава е като бъде изправен пред стратегическа дилема. Ако кажете "Ще ви свалим автоматично, ако пресечете въздушното ни пространство" или "Ако извършите опасен прелет, ще бъдете постоянно тествани до вашите граници", отговорът е предназначен да накара противника да повярва, че всичко е възможно. Това не е доктрина, а размисъл, основан на здравия разум.

Трябва да се прави истинска разлика между дронове и бойни самолети. Свалянето на дрон не се счита за ескалация; в него няма никой. Полша наскоро свали няколко дрона, без да предизвика отговор от Русия. Изтребителите са различен случай. Правилата за действие варират между страните от НАТО и трябва да се оценяват за всеки отделен случай.

L'EXPRESS: На 9 септември девет свински глави бяха открити пред джамии в столицата и региона на Париж. Разследването се фокусира върху руското военно разузнаване. Дали това е координирана стратегия?

ЖАН-ЛУИ ТИЕРИО: Тук говорим за информационния аспект на войната. Освен нашата критична инфраструктура, най-уязвимата точка на нашия континент е моралната устойчивост на нашите общества. Основната стратегия на Русия е да създаде общ климат на страх, така че всеки да мисли първо за защитата на границите и собствената си инфраструктура, в ущърб на помощта за Украйна. Но Киев вече се превърна в истинска гаранция за сигурност за европейците.

Не трябва да позволяваме да бъдем обзети от паника, която според мен е основната заплаха, породена от тези хибридни атаки. Сега са необходими спешни действия. Политическите и военните лидери се опитаха да повишат осведомеността по въпроса. Като министър на въоръжените сили, Себастиан Льокорню ясно заяви, че идеалният размер на средствата за въоръжените сили е около 100 милиарда евро - в сравнение с днешните 55 милиарда евро. Тиери Буркхард, бившият началник на Генералния щаб на въоръжените сили, обясни това лято, че Русия "е определила Франция за свой основен противник в Европа".

Пиер Шил, началник на щаба на армията, иска армията да бъде "готова тази вечер" за предизвикателствата на високоинтензивната война. Тези реакции са оправдани. Няма място за обреченост и мрак.

L'EXPRESS: Мислите ли, че обществеността споделя това мнение?

ЖАН-ЛУИ ТИЕРИО: Преди няколко дни присъствах на конференция по геополитически въпроси в моя избирателен район. Честно казано, очаквах 40 души в залата. Дойдоха над 150 души, които попитаха: "Има ли риск от война?" Така че има реална загриженост. Това осъзнаване, споделяно от общественото мнение, дипломатите и военните, трябва да се разпространи. Подчертавам следния момент: нашите политически елити, особено парламентаристите, трябва напълно да осъзнаят неотложността на ситуацията.

Затова се връщам към въпроса за бюджета. Миналата година имахме забавяне на поръчките за военно оборудване, защото нямахме такова. Намираме се обаче в критичен момент, в който не можем да си позволим да не правим нищо. Една от причините за провала на Владимир Путин в Украйна - защото това, което първоначално той определи като петседмична специална военна операция, се превърна в четиригодишна война - се дължи на подценяването на украинската съпротива.

От нас зависи, чрез нашата решителност и усилия, които полагаме, да избегнем поредната аналитична грешка. Убеден съм, че Русия има основание. То е да разшири границите, доколкото е възможно. Нашите общества са достатъчно устойчиви. Ако бъдат положени необходимите военни, бюджетни и отбранителни усилия, Русия ще разбере, че няма смисъл да изпитва НАТО. Следователно ние носим колективна отговорност. От политическите лидери, особено в парламента, зависи да разберат, че се намираме в момент, който изисква единство, граничещо със свещен съюз.

Моментът, който преживяваме, напомня на Испанската гражданска война през 1936 г., която беше своеобразна генерална репетиция за Втората световна война. Аз съм сред онези, които са убедени, че можем да сложим край на Испанската гражданска война и да избегнем по-сериозен конфликт.

Спомням си речта на Пол Рейно от 1935 г. в Камарата, който, вдъхновен от генерал дьо Гол, призова за създаването на механизиран боен корпус. Тогава той каза: "Между нас и хаоса стои силата на нашата воля". Именно от това се нуждаем днес.

