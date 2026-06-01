Бивш футболист на „Нефтохимик“ и „Черно море“е задържан като лидер на ОПГ

Булфотно

Бившият футболист на „Нефтохимик“ и „Черно море“- Варна Стамен Янев е задържан като лидер на организирана престъпна група



В залата на Апелативна прокуратура-Бургас беше проведен брифинг. В срещата с медиите участие вземаха – окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев, наблюдаващият прокурор Ангел Георгиев, Данчо Желев – директор на специализирана агенция в ДАНС и старши комисар Дарин Костов – зам.-директор на ГДБОП.





Темата е свързана с неутрализирането на организирана престъпна група, занимаваща се с разпространение на високорискови наркотични вещества. специализирана операция на Държавна агенция „Национална сигурност“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Окръжна прокуратура – Бургас е довела до неутрализирането на организирана престъпна група, занимавала се с разпространение на високорискови наркотични вещества. Специализирана операция на Държавна агенция „Национална сигурност“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Окръжна прокуратура – Бургас е довела до неутрализирането на организирана престъпна група, занимавала се с разпространение на високорискови наркотични вещества. Акцията е проведена едновременно на няколко адреса в областите Бургас и Ямбол след продължителна оперативна работа и наблюдение на участниците в схемата. По информация на разследващите органи задържани са всички лица, за които има данни за участие в престъпната дейност. Участниците в престъпната група са задържани при успешна операция, проведена по разработка на ДАНС, под ръководството на Окръжна прокуратура-Бургас и с участието на служители от ГДБОП. По време на операцията, извършена в населени места в областите Ямбол и Бургас, са установени над 250 килограма изсушена тревна маса – марихуана. Общата стойност на откритото наркотично вещество възлиза на повече от 2 милиона евро по цени на съдопроизводството. Бившият футболист на „Нефтохимик“ и „Черно море“- Варна Стамен Янев е задържан като лидер на организирана престъпна група за трафик на наркотици по суша и въздух. Дрогата била съхранявана в база на земеделска кооперация в ямболското село Зимница.

И транспортирана, освен с ТИР-ове и с хеликоптер. Янев е спипан на входа на София, след като опитал да се изплъзне от службите по време на операцията. В акцията, определена от окръжния прокурор на Бургас- Георги Чинев като безпрецедентна, са участвали служители на ДАНС-Бургас, ГДБОП и Окръжна прокуратура- Бургас. Службите атакували в четвъртък, а на място са задържани трима души. Трафикантите били заловени в момента, в който претоварвали наркотиците от едно превозно средство в друго. Това съобщиха на брифинг току-що от магистратурата в Бургас. Наркотиците, обяви категорично зам.-шефът на ГДБОП, са били предназначени за Турция и пренасяни до там с хеликоптер и тирове.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!