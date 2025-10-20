Бивш футболист на Реал Мадрид получи мозъчен удар

Снимка Пиксабей

Бившото крило на Реал Мадрид и Фейенорд Ройстон Дренте е бил приет в болница, след като е получил мозъчен удар, заявиха бивши негови съотборници, цитирани от Ройтерс.

"Той получава добри грижи и е в добри ръце", написаха приятелите му. "Семейството на Ройстон иска спокойствие и уединение по време на този труден период, като му осигуряват необходимата подкрепа", добавиха приятелите му пред агенцията.

38-годишният Дренте се оттегли от футбола през 2023 година, като е играл в Англия още за Евертън, Рединг и Шефилд Уензди, припомня БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!