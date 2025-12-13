Бивш халф на Челси напуска спорта заради проблем със сърцето

Снимка Пиксабей

Бившият халф на Челси - Оскар, е принуден да сложи край на своята професионална футболна кариера след сериозен здравословен проблем. По време на тренировка със Сао Пауло 34-годишният бразилец колабира, а последвалите медицински изследвания разкриха вазовагален синкоп – състояние, което засяга сърцето и кръвното налягане.

По съвет на лекарите, Оскар е заявил пред клуба, че възнамерява да се оттегли от професионалния спорт, съобщава Goal.

Случката потресе феновете: преди месец Оскар беше спешно хоспитализиран, след като припадна, докато караше велоергометър в тренировъчния център на Сао Пауло.

Лекарите потвърдиха рязък спад на пулса, допълва Бтв спорт.

Той прекара известно време в интензивното отделение за наблюдение, а лекарите потвърдиха рязък спад на пулса и кръвното му налягане.

След тежък, но необходим разговор с ръководството на клуба, той взе трудното решение да сложи край на футболната си кариера.

Оскар се завърна в Сао Пауло миналия декември, след почти осем успешни години в Китай. Върхът на кариерата му обаче беше в Челси – 203 мача и 38 гола, две титли от Висшата лига, Лига Европа и Купата на лигата.

