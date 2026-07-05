Бивш играч на Спартак преминава в отбор от футболното първенство на Косово

Снимка: ФК Спартак

Доскорошният футболист на Спартак 1918 (Варна) Даниел Иванов ще продължи кариерата си в първенството на Косово, след като днес беше представен от отбора на КФ Лапи (Подуево).

На страницата на клуба от Косово се казва, че Иванов е подписал договор за три сезона, като преди това е бил приветстван на стадиона от новия спортен директор Бесар Мусоли, посочва БТА.

Той е на 24 години, но има доста сериозен опит, като е сменил доста отбори във всички нива на футбола в България. Бил е в ЦСКА, в Литекс, в отборите от Бургас и региона Черноморец, Нефтохимик и Созопол, Пирин (Благоевград) и за последно в Спартак (Варна). С екипа на „соколите“ високият 186 сантиметра флангови нападател има 43 мача, 3 гола и 2 асистенции в рамките на една кампания.

Отборът на Лапи (Подуево) явно недоволен от 8-ото място от 10 отбора през миналия сезон, се зае със сериозна селекция и освен българският флангови нападател, в рамките не три дни представи още четирима нови играчи.

Редактор "Екип на Петел",

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