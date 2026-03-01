Бивш министър: Институциите крият реалните данни за потреблението на ток

Кадър БТВ

Темата с високите сметки за ток е обект на много дискусии през последните дни.

Бившият министър на енергетиката Александър Николов отправи остри критики към държавните институции заради забавените реакции по казуса с драстично завишените сметки за електричество на хиляди домакинства в страната. По негови думи контролните органи разполагат с пълната информация и могат да изяснят ситуацията за по-малко от час, предаде bTV.

"В момента от декември месец спрямо януари сметката няма промяна в цената. И това трябва да се каже ясно," заяви Александър Николов, подчертавайки, че последното реално увеличение на тарифите за бита е влязло в сила още миналата година. Според него липсата на ценова промяна прави удвояването на някои сметки изключително съмнително и не може да се оправдае единствено със студеното време.

Според бившия енергиен министър електроразпределителните дружества, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Министерството на енергетиката разполагат с подробни данни "по минути" за всяко домакинство.

"Ако има грешка или целенасочено манипулиране, то е много лесно проследимо. Изкарването на данните отнема под час. Анализът — ден-два. Не разбирам защо се чака 10 дни," коментира Александър Николов. Той призова държавата да публикува реалната консумация по домакинства и да провери дали има групи абонати с еднакви отчетни грешки.

На фона на тези обвинения, през последния месец електроразпределителните дружества излязоха с официални позиции, в които категорично обясняват по-високите фактури с отчетените по-ниски средни температури и реално повишеното потребление за отопление през зимните месеци, отричайки каквито и да е манипулации на уредите.

Европейски средства и съмнения за манипулации

Александър Николов повдигна въпроса и за усвояването на европейските средства, предназначени за обновяване на мрежата и инсталиране на умни електромери. Той припомни, че в края на 2024 година са отпуснати милиони левове за модернизация на системата. "Никъде не се споменава какво се е случило с тези пари," допълни той, изразявайки притеснение от липсата на публична отчетност за ефекта от тези инвестиции.

По отношение на техническите спекулации в социалните мрежи, че подаването на по-ниско напрежение (около 170-180 волта) товари уредите и изкуствено увеличава отчетения разход, бившият министър отказа да прави категорични заключения без техническа експертиза, но настоя: "Защо да предполагаме? Всички данни са налични и не са спекулативни."

Политическият контекст и социалният удар

В края на своя коментар Александър Николов обвърза създалото се напрежение с предстоящите предсрочни парламентарни избори.

"Кой има полза от сътресения в социален аспект точно сега? Кога са изборите? След два месеца," попита риторично той. Според него най-тежкият удар понасят уязвимите социални групи, които са и най-податливи на изборни манипулации поради финансови затруднения. Бившият министър призова, ако институциите докажат, че сметките са реално консумирани, държавата незабавно да осигури социално подпомагане и възможност за разсрочено плащане за най-засегнатите граждани, пише dunavmost.com.

