Бивш министър: Не можем да сме спокойни за цените на горивата

Снимка Булфото

Икономически експерт даде мнение по актуална за страната тема.

Все още не можем да бъдем спокойни за цените на горивата. Това заяви бившият служебен министър на икономиката Никола Стоянов в студиото на предаването "Брюксел 1" по Bulgaria ON AIR.

Според него новият особен управител на "Лукойл" тепърва ще трябва да доказва способностите си.

"Тепърва ще трябва особеният управител и неговият екип да покажат, че наистина могат да управляват тази рафинерия по начин, по който цените да могат да се запазят," посочи Стоянов.

Той изрази опасения, че дори наличието на особен управител не гарантира безпроблемната дейност на рафинерията. "Могат да го закъсат и с доставките, и с преработката, и в производствен план, и с дистрибуцията," допълни бившият министър.

Стоянов изрази надежда, че шестмесечната дерогация, предоставена от САЩ, ще гарантира работата на предприятието.

Никола Стоянов беше категоричен, че самото назначение на Румен Спецов не внася успокоение.

"Това назначение не ме уверява, че със сигурност нещата ще вървят добре," коментира още специалистът, цитиран и от dunavmost.com.

Той прогнозира, че основната идея зад действията на управлението е да се смени собствеността на активите на "Лукойл".

"За нас е важно да дойде собственик, който да оперира рафинерията по професионален начин и тя да продължи да допринася за нашия бюджет, за заетостта в България и за спокойствието на цените на горивата," заключи Никола Стоянов.

