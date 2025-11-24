Бивш министър: Нивото на политическата ни класа е потресаващо

Редактор: Недко Петров

Част от купувачите на „Лукойл Нефтохим“ са много сериозни. Може също да се твърди, че те опипват и почвата, но не у нас. Защото само този актив към момента е малък вариант, тъй като има две по-важни неща преди това. Това заяви Александър Николов

Първото е, какво ще се случи в предстоящите срещи и миналите вече в Швейцария по повод войната и дали санкциите все още ще са валидни. Дали Дай Боже, ще има ситуация, в която да седнат на масата Украйна и Русия, и да се опитат да стигнат до споразумение за мир. Второто, което е по-важно, е дали ще има споразумение и сделка на база цялата компания, тоест включително и актива в нея на България, продължи бившият енергиен министър.

Николов не изключи вариант при сключване на мир в Украйна, да няма продажба на „Лукойл“, и рафинерията у нас да функционира по начина, по който е функционирала досега.

Нивото на нашата политическа класа обаче в много големи кавички е потресаващо. Докато лидерите на Европа, на САЩ и Великобритания, ако щете дори на Източния свят, включително и Русия, седят на масите и обсъждат реално такива политически проблеми, докато на по-малко по 1000 км се водят военни действия, докато се споделя енергиенната карта на света, докато се правят планове за 50 години напред как да има устойчива енергетика евентуално и революция, която включи изкуствен интелект, ние се занимаваме с дефиниции за външен вид, с обиди, свързани със сексуална ориентация, и така нататък. Нормалните хора, които искат да работят и да създават стойност в тази държава, за съжаление към момента нямат политическо представителство, категоричен бе в „Лице в лице“ Александър Николов.

