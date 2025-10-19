Бивш министър: Ситуацията в бюджета е "тъмночервена"

Стопкадър бТВ

Бивш министър на икономиката разкри нещо притеснително за бюжета.

Бюджетната ситуация в България достига тревожни нива, като дефицитът се насочва към 8 процента от БВП. Това заяви икономистът Николай Василев в предаването "120 минути" на bTV. Според него страната е изправена пред най-тежката бюджетна криза след правителството на Жан Виденов от средата на 90-те години.

"Сигурно си спомняте, че от последните 4 години и половина аз светвам най-голямата червена лампа, която става все по-интензивна. Други хора постепенно се сетиха да се включат. През последната седмица - и Международният валутен фонд, и управителят на БНБ. Ставаме все повече. Няма никой, който да твърди обратното. Всички знаем, че ситуацията в бюджета е тъмночервена", заяви Василев.

Бившият министър на икономиката припомни, че правителството на Жан Виденов се счита за най-неуспешното в българската история след 1989 година. През първата година на управлението му, когато икономическата ситуация започна да се влошава, дефицитът беше 3,9 процента от БВП.

"То управлява две години. През първата година на своето управление, когато нещата започнаха да се влошават, дефицитът им беше 3,9% от БВП. На това правителство вървим към 8% - тъмночервена ли е лампата, мига ли, какво да кажем", попита риторично икономистът.

Николай Василев посочи няколко "счетоводни хватки", с които правителството прикрива реалния размер на бюджетния дефицит. Сред тях са увеличението на капитала на държавните дружества и събирането на 500 милиона лева авансов данък от банките за следващата година.

Особено критичен той се показа към Българската банка за развитие, в която правителството е изсипало 4 милиарда лева капитал.

"Те минават като капитализация на дружество, а не като държавен разход. Това са пари, които няма да са за развитие на някаква банкова дейност, а чисти бюджетни разходи", посочи икономистът.

По думите на Василев, основната цел на Българската банка за развитие е да финансира няколко олигархични групи и да играе ролята на втори държавен бюджет.

"Това не е никаква банка за развитие, а пари, които политиците имат под масата, с които да правят каквото си искат", коментира Николай Василев.

Икономистът предупреди, че дори с тези "шмекерии" бюджетната ситуация остава тревожна.

"Дори с тези шмекерии ние пак сме зле. Ние взехме част от приходите за следващата година, които тогава няма да получим. Догодина какъв ще е бюджетът", попита той.

Заедно с Международния валутен фонд и управителя на Българската народна банка, все повече експерти се включват в предупрежденията за критичното състояние на българските публични финанси, пише dunavmost.com.

