Бивш министър: Смених професията си

Мая Иванова. Кадър: БНТ

Бившият министър на здравеопазването д-р Мирослав Ненков обяви, че е сменил професията си. Това стана в предаването на Българската национална телевизия „Имате среща... с Диана Любенова“.

На въпроса ѝ: „Какво ново дело започнахте тази година, която изтича“, д-р Ненков обяви, че е станал общопрактикуващ лекар.

Иначе известният медик е специализира aнестезиология и интензивно лечение. Също така има преминат курс по органно донорство и координирано донорство в Испания и в Италия.

Д-р Мирослав Ненков работи в болница „Царица Йоанна“, в болница „Лозенец“ като координатор по донорство, както и в кардиохирургията на болница „Св. Анна“ в София. От 2009 г. до май 2022 г. е координатор по донорство и началник отделение в Клиниката по анестезиология, реаниматология и интензивно лечение във ВМА.

През 2013 г. в периода март – май е заместник-министър на здравеопазването на Николай Петров в служебното 91-во правителство на България с ресор „лекарствена политика“.

След подадената оставка от правителството на Пламен Орешарски през 2014 г. е назначен с президентски указ за министър на здравеопазването в служебното 93-тото правителство на България в периода от август до ноември през същата година.

В 96-ото правителство на България (2017-2021) е назначен за заместник-министър на здравеопазването на Николай Петров.

Д-р Мирослав Ненков е популярен с голямата си усмивка и чувството за хумор.

Той бе част от здравно-хумористичната рубрика по „Дарик радио“ „Живи и здрави с д-р Ненков“, където е известен още и с прозвището си „Доктора“. Беседите се провеждат сутрин в предаването „Дарик кафе“ с водещ Михаил Дюзев, като с хумористичен поглед се коментират събития от седмицата, обсъждат се здравни теми и се разказват пиперливи вицове.

През 2014 г. заедно с Михаил Дюзев, Иво Райчев и Димитър Туджаров - Шкумбата започват да организират импровизирани театрални изяви в различни градове в България. Те кръщават шоу спектакъла си на едноименния италиански филм от 1975 г. „Приятели мои“.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!