Бивш министър излезе с версия за побоя над прокурора

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Бивш правосъден министър коментира побоя, който бе нанесен на бившия заместник градски прокурор на София Иво Илиев. Според Антон Станков със сигурност вандалският акт е планиран и е свързан с професионалните ангажименти на пострадалия.

Много съжалявам за това, което се е случило с колегата. Съчувствам му, но в същото време не мога да споделя мнението, че следствие на говоренето срещу прокуратурата, се стига до това, заяви Станков.

Имало е и други случаи на пострадали магистрати. Обикновено това е свързано с конкретни действия по конкретни дела и е начин на някакво отмъщение, което особено срещу прокурор, не виждам до какъв резултат може да доведе, добави той.

Не възможно да е случаен човек и се надявам да бъде разкрит извършителя. Със сигурност има мотив, свързан с работата му. Изключвам вероятността да е битов инцидент. Конкретно с чук, това е стила на извършване на престъпление. Ако помните, имаше една банда с чукове, където ходеше, ако не ме лъже паметта Любо чука и така нататък, заяви още в „Лице в лице“ Антон Станков.

