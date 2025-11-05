Бивш министър стресна водещи: Маймунският бюджет ви обърка програмата

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Николай Василев изрази пълно съгласие, че новият бюджет ще е най-лошия за последните 30 години. Приемам тази оценка, дори съм по-краен в своите съществителни и прилагателни, които използвам. Сигурно имам десетки статии на тема бюджет през последните години, което не ми е всъщност най-важното амплоа, но през последните години това е проблемът на държавата, каза той.

Последната ми статия е най-критична и тя се казва шести пореден маймунски бюджет. За мен това, което се случва, е безумие и безотговорност. Не мога да повярвам и съм дълбоко разочарован, като икономист, и като гражданин, и не мога да повярвам, че същите тези хора от същите партии, които в миналото са били благоразумни и консервативни в бюджетни отношения, и са имали по-правилни политики, сега изпадат в такова умопомрачение, продължия бившият вицепремиер.

Василев предупреди също водещите на „Здравей, България“, че бюджетът може да обърка и тяхната програма.

Няма да намерите нито един депутат от всички управляващи партии, който да дойде при вас и да подкрепи този бюджет. Любопитен съм с какво ще си напълните програмата през следващия месец. Кой депутат от „Има таков народ“ и ГЕРБ ще дойде да каже, че това е страхотен бюджет, и ще го подкрепи и ще гласува за него в парламента, коментира по Нова Тв Николай Василев.

Бившият министър обаче уточни, че не иска да няма правителство и не иска хаоса от последните години с предсрочни избори, но призовава депутатите да не подкрепят този бюджет.

